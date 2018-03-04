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Biz, demokrasi ve adaleti temsil eden buluşmanın tarafındayız

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, seçim ittifakına ilişkin, "Biz, demokrasi, adalet ve huzuru temsil eden o büyük buluşmanın tarafında ve temsilcisiyiz. Bu çerçevede bir geniş buluşmaya Türkiye'nin ihtiyacı var." dedi.

Biz, demokrasi ve adaleti temsil eden buluşmanın tarafındayız

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, seçim ittifakına ilişkin, "Biz, demokrasi, adalet ve huzuru temsil eden o büyük buluşmanın tarafında ve temsilcisiyiz. Bu çerçevede bir geniş buluşmaya Türkiye'nin ihtiyacı var." dedi.

04 Mart 2018 Pazar 19:13
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Biz, demokrasi ve adaleti temsil eden buluşmanın tarafındayız

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcanseçim ittifakına ilişkin, CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AK Parti ve MHP'ye de görüşme için talepte bulunacağız"

"Seçim güvenliği kapsamında bundan sonraki süreçte hangi partileri ziyaret edeceksiniz?" sorusu üzerine Tezcan, ilk ziyaretlerini İYİ Partiye yaptıklarını, yarın BBP, DSP, BTP ve DP, salı günü ise Saadet Partisi, HDP ve Vatan Partisi ile görüşeceklerini bildirdi.

Tezcan, "Teklifin sahibi olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile de oradan aldığımız görüşler çerçevesinde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Amacımız seçim güvenliğinin sağlanmasıdır. Milletin sandığa giren oyu nasıl girdiyse öyle çıkmasıdır. Oyun sandığa güvenle girmesini ve güvenle sayılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Tezcan, AK Parti ve MHP'den görüşme için talepte bulunacaklarını bildirdi.

Türkiye'de fiilen ihlal edilen seçim güvenliğinin yasal temele kavuşturulmaya çalışıldığını savunan Tezcan, bunu engellemek için geniş bir toplumsal mutabakata ihtiyacın olduğunu, görüşmelerin siyasi partilerle bu çerçevede devam edeceğini söyledi. Tezcan, aynı kapsamda daha sonra sivil toplum örgütleriyle de temas kuracaklarını ifade etti.

"İl başkanlarımız önerilerini paylaşıyor"

Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun cuma günü milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle bir araya gelerek tüzük taslağını görüştüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bütün arkadaşlarımızın görüşlerini, katkılarını, eleştirilerini, takdirlerini hepsini aldık, değerlendiriyoruz. Bugün de 81 ilden gelen il başkanlarımızla aynı taslağı değerlendiriyoruz. İl başkanlarımız da önerilerini, düşüncelerini paylaşıyorlar. Tüzük hazırlama sürecimiz çok dinamik bir biçimde devam ediyor. Gerçekten çok olumlu, yerinde öneriler var. Önerilerin 'olabilecekler'ini, 'olamayacaklar'ını karşılıklı, büyük bir olgunluk içerisinde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Taslak esas olarak çatı itibarıyla herhangi bir biçimde sıkıntı yaratmıyor, benimsenmiş durumda ama tüzüğün maddeleriyle ilgili önerileri var arkadaşlarımızın. O önerilerin tamamını not alıyoruz. Onları da değerlendirip en son Kurultay günü görüşeceğiz."

"Ön seçimi kaldıran hüküm yok"

Tezcan, "Tüzükteki ön seçim düzenlemesine ilişkin tepkilerin" sorulması üzerine, şunları ifade etti:

"Mevcut taslakta ön seçimi kaldıran bir hüküm yok. Ön seçim, seçeneklerin içerisinde her zaman vardı, yine var. 'Merkez yoklaması ağırlıklı yapılır' diye bir önlem de yok. 'Ön seçim öncelikli yöntemdir' diye yazıyor. Sadece oradaki hükümlerin açıklanmasına ihtiyaç var. Bu konuda çeşitli öneriler de var, o öneriler doğrultusunda yeniden düzenlemeler yapılabilir. Şu andaki mevcut öneri, özellikle milletvekili seçimindeki ön seçimle ilgili, mevcut tüzüğümüzden sadece üç kelimelik bir cümleyle farklı. Onda da 'En çok bir milletvekili çıkarılan yerlerde mutlak ön seçim ya da mutlak merkez yoklaması yapılacak' diye bir ayrım yok. Merkez yoklaması sınırlamaları içerisindeki kotalarda bir milletvekili çıkaran yerler kota kapsamı dışına çıkarılıyor. Bu, şu demektir, 'Burada Parti Meclisi ön seçim kararı da alabilir, merkez yoklaması kararı da alabilir.' Yoksa 'Ön seçim burada olmayacak' şeklinde bir düzenleme değil. Onları izah ettiğimizde sanıyorum herhangi bir problem kalmayacaktır."

"Biz, demokrasi ve adaleti temsil eden o büyük buluşmanın tarafındayız"

"CHP'nin herhangi partiyle ittifak yapıp yapmayacağına" ilişkin soruya ise Tezcan, "Biz, demokrasi, adalet ve huzuru temsil eden o büyük buluşmanın tarafında ve temsilcisiyiz. Bu çerçevede bir geniş buluşmaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Bunu bir cepheleşme, kutuplaşma kültürüyle değil, tam tersine bir büyük buluşma anlayışıyla hayata geçirmek gerekiyor. Bu çerçevede 'İlkeler etrafında birleşmek önemlidir' dedi Sayın Genel Başkanımız. Dolayısıyla biz, ilkeleri ön plana çıkarıyoruz." karşılığını verdi.    

AA

Anahtar Kelimeler:
AdaletDemokrasiCHPBuluşmaönce Vatan
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