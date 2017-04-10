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"Biz bir milletsek 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa saygı duyacağız"

CHP Genel Sekreteri Sındır, "Biz bir milletsek 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa verilen her oya saygı duyacağız." dedi.

"Biz bir milletsek 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa saygı duyacağız"

CHP Genel Sekreteri Sındır, "Biz bir milletsek 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa verilen her oya saygı duyacağız." dedi.

10 Nisan 2017 Pazartesi 16:40
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"Biz bir milletsek 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa saygı duyacağız"

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, "Biz bir milletsek 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa verilen her oya saygı duyacağız." dedi.

Sındır, partisinin Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, ülkenin her yerinde, bütün medya kuruluşlarında konuşulan tek meselenin 6 gün sonra yapılacak halk oylaması olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetim şeklinin değiştirilmek istendiğini savunan Sındır, şöyle devam etti:

"Biz bir milletsek 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa verilen her oya saygı duyacağız. Önemli olan ne oyu verdiğimizi biliyor olmamız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceği, vatanımızın, milletimizin ve bayrağımızın bekası adına ne olacağını iyi görüp, tahlil etmek gerek. Türkiye'yi karanlığa sürükleyecek, dibi görünmez bir kuyuya atacak maceranın içerisine sokmamanın doğru olduğunu düşünüyoruz."

Sayın Cumhurbaşkanımız görevine devam edecek"

16 Nisan'da tüm yurttaşları oy kullanmaya davet eden Sındır, şunları kaydetti:

"Halkımız, oyunu kullanırken bunun bir partiyi iktidara getirmek ya da düşürmek meselesi olmadığını, mevcut iktidarın zaten devam edeceğini bilmeli. Sayın Cumhurbaşkanımız görevine yine devam edecek. Yeniden cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunda arzu eden bugünkü cumhurbaşkanına yine oy verip, tercih edebilir. Bu mesele, siyasal iktidar mücadele meselesi değildir. Bu mesele bir cumhurbaşkanlığı rekabet meselesi değildir. Bu mesele, Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl yönetileceğinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gelecekte nasıl bir karanlığa doğru götürülüp, götürülmeme meselesidir. Biz, aydınlık bir gelecek için çocuklarımızın, torunlarımızın, ülkemizin, milletimizin, vatanımız ile bayrağımızın geleceği ve bekası için tek millet, tek bayrak, tek devlet kabulümüz ama tek adam, tek akıl, tek parti yönetim anlayışının bu ülkeye dayatılmasına karşıyız."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKamil Okyay SındırReferandum
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