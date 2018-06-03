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"Birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Şimdi 'Bilge' diye geçinen birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor. Adamın kafası bu kadar basıyor. Sanki tren var diye insanlar göçüyor. Göçün sebeplerini halen anlamamış." dedi.

"Birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Şimdi 'Bilge' diye geçinen birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor. Adamın kafası bu kadar basıyor. Sanki tren var diye insanlar göçüyor. Göçün sebeplerini halen anlamamış." dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 17:59
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"Birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Şimdi 'Bilge' diye geçinen birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor. Adamın kafası bu kadar basıyor. Sanki tren var diye insanlar göçüyor. Göçün sebeplerini halen anlamamış. Sivas niye bu kadar göç verdi bunu anlayamamış, sen Türkiye’yi nasıl anlayacaksın?" dedi.

Yozgat'a yapılacak havalimanın temel atma töreninde konuşan Bozdağ, kentin AK Parti hükümetleri döneminde birçok yatırıma şahitlik ettiğini söyledi.

Yapılan yatırımların tamamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat talimatı olduğunu belirten Bozdağ, "Yozgat için üniversite bir hayaldi. Bizden öncekiler bunun hayalini kurdu ancak tek bir adım bile atamadılar. Biz geldik, Yozgat'ı üniversite ile tanıştırdık. Yozgat bir üniversite şehri oldu. Yozgat'a cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayan bölünmüş yolları biz yaptık. Yozgat'a hızlı treni getiriyoruz. Şimdi de havalimanı temelini attık." diye konuştu.

Yozgat’ta olduğu gibi Türkiye'de ulaşımda bir devrim yaşandığını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye’yi hızlı trenlerle donatıyoruz. Şimdi 'Bilge' diye geçinen birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor. Adamın kafası bu kadar basıyor. Sanki tren var diye insanlar göçüyor. Göçün sebeplerini halen anlamamış. Sivas niye bu kadar göç verdi bunu anlayamamış, sen Türkiye’yi nasıl anlayacaksın? Eğer bunlar ceddimizin Orta Asya'dan atların sırtına binip buralara doğru koşarak geldikleri dönemlerde olsaydı 'Orta Asya'dan göçüyor bunlar' diye atların kullanılmasını yasaklarlardı. İyi ki o zaman yoklardı. Orta Asya'da kalırdık yoksa. Kafaları bu kadar basıyor. Birileri de çıkmış, şehir hastanelerine israf diyor. Sağlığa yapılan yatırıma israf diyen, bunları durduracağız diyen zavallılar var. Avrupa'dan, ABD’den daha iyi sağlık hizmetlerini Türk milletine sunmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bundan sonra da şehir hastanelerini yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra yapılacak olanları da durduramayacaksınız."

Türkiye'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlere kilitlendiğini anlatan Bozdağ, "Herkes gözünü sandığa dikmiş durumda. Biz gözümüzü sandığa diktik, başkaları dikti, dünya dikti. Herkes 24 Haziran’da sandıktan ne çıkacak diye bekliyor. Hakem sizsiniz, karar size aittir. Türkiye’nin parlamentosunda ve iktidarında önümüzdeki 5 yıl kim olacak, kararı siz vereceksiniz. Ama milletin önünde göz boyacılığı yapanlar var. Birbirine benzemediği halde bir araya gelenler var." diye konuştu.

Bozdağ, muhalefetin proje üretemediğini ve meydanlarda boş vaatlerde bulunduğu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunların bütün derdi, milleti kandırıp iradeyi sakatlamak. Ben buradan onlara sesleniyorum. Her gün mühendislik yapıp, milleti aldatmak için sosyal medyadan iftira ve yalanla yol almak isteyenlere söylüyorum. Bu milleti aldatamazsınız, aldatamayacaksınız. Bu millet sizi çeşmeye susuz götürür, kandırmış içirmiş gibi yapar, geri de susuz getirir, bilesiniz. Kimsenin bu milletin basiretiyle aklıyla alay etme hakkı yoktur. Türk milleti kimin bu ülkeye eser kazandırdığını kimin de bu ülkeye kazandırılan eserlere karşı olduğunu çok iyi bilmektedir."

'Türkiye’nin eserlerini yıkamayacaksınız'

Partilerin seçim beyannameleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkes projesini açıklıyor. Biz de ne yapacağımızı kalem kalem açıkladık. Diğerleri de bir beyanname açıkladı ama meydanlarda başka şeyler söylemeye başladılar. Biz, Yozgat’a havalimanı yapacağız diyoruz, hızlı tren getireceğiz diyoruz, bölünmüş yol yapacağız diyoruz, Yozgat’ı her alanda ilerleteceğiz diye anlatıyoruz onlar da hızlı tren projelerine, yerli otomobile, şehir hastanelerine, Kanal İstanbul’a nasıl engel olacaklarını anlatıyorlar. Bu yıkım ekibinin, Türkiye’yi durdurma ekibinin isteklerine fırsat vermeyeceğiz. Tek projeleri Türkiye’yi durdurmak olanlara, Türkiye’deki eserleri yıkmak olanlara diyorum ki Türkiye’yi durduramayacaksınız. Türkiye’nin eserlerini yıkamayacaksınız."

Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi CHP’nin adayı, kahraman bir paşamıza ağza alınmayacak laflar ediyor. Hadsiz kelimeler söylüyor. 'Ben apoletlerini sökeceğim' diyor. Kim bu paşa biliyor musunuz? İsmail Metin Temel Paşa. Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten kahraman komutan. Teröristlere Suriye’yi dar eden komutan. 5 bin teröristi etkisiz hale getiren, orada ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandıran komutanımızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Sen kimsin, kim? Cumhurbaşkanı konuşurken onu alkışladı diye kahraman bir paşanın nasıl apoletlerini sökersin? Komutan, Başkomutanını alkışlamış. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Sen bu kahraman paşanın apoletlerini sökersen sana apoleti PKK takar, Pensilvanya’daki FETÖ takar. En azılı düşmanımızı perişan ettin diye bayram yaparlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağSivas
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