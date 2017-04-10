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"Birilerinin bizi parmakla işaret edip oturtamadığı bir dönemdeyiz"

İçişleri Bakanı Soylu "Biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz ve biz son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. 1699 Karlofça'dan beri en güçlü dönemdeyiz. Birilerinin bizi parmakla işaret edip, oturtamadığı bir dönemdeyiz." dedi.

"Birilerinin bizi parmakla işaret edip oturtamadığı bir dönemdeyiz"

İçişleri Bakanı Soylu "Biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz ve biz son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. 1699 Karlofça'dan beri en güçlü dönemdeyiz. Birilerinin bizi parmakla işaret edip, oturtamadığı bir dönemdeyiz." dedi.

10 Nisan 2017 Pazartesi 08:38
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"Birilerinin bizi parmakla işaret edip oturtamadığı bir dönemdeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluBizim Beylikdüzü Vakfınca düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, tarihi açıdan kritik bir kararın arifesinde olunduğuna değinerek, verilecek kararın milletin geleceğiyle ilgili olduğunu bildirdi.

Bu milletin darbeler, terörizm, ekonomik krizler ve seçtiği liderlerin itibarsızlaştırılmasıyla terbiye edilmeye çalışıldığını vurgulayan Soylu, milletin küçümsenerek de terbiye edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Soylu, 16 Nisan'ın sadece bir anayasa oylaması olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"16 Nisan nedir biliyor musunuz? 'Bu vatan, bu topraklar bizimdir' diyen haykırışın adıdır. 16 Nisan, 'patron millettedir' diyen bir haykırışın adıdır. Yıllardır bu milleti küçümseyenlere karşı milletin 'dur bir dakika bu ülkeyi biz yöneceğiz' demektir. Biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz ve biz son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. 1699 Karlofça'dan beri en güçlü dönemdeyiz. Birilerinin bizi parmakla işaret edip, oturtamadığı bir dönemdeyiz. Adımlarımızı güçlü attığımız bir dönemin içindeyiz. Bizi bu coğrafyada etkisiz kılmaya çalıştılar ama bunu başaramadılar. Şimdi dimdik güçlü bir şekilde ilerliyoruz."

"Biz sadece teröristle değil, terörizmle de mücadele ediyoruz"

Soylu, 7 Haziran'da hükümet kurulamadığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hatırlayın birisi o dönemde 'Ben sırtımı PKK'ya dayayacağım' dedi. Şimdi 4 tane duvar var, hangisini isterse ona dayayabilir. Bu ülkenin kardeşliğine saldırdılar. Ben, Güneydoğu'nun her tarafını geziyorum. Bu ülkenin her toprağında gücümüz yettiği kadar olmaya çalışıyorum. 13-14 yaşındaki kız çocuklarının PKK'dan kaçtıktan sonra anlattıklarını bir okusanız kahrolursunuz. 60 yaşındaki adamlar bu çocukları taciz ediyor. Burada hepinizin huzurunda söylüyorum, eğer o çocukları bundan sonra dağa terörist olarak götürürlerse, Allah bana İçişleri Bakanlığını haram etsin. Bu millete çektirdikleri maliyeti tek tek bunlara verdireceğiz."

Kendilerinin sadece terörist ile mücadele etmediğini aynı zamanda terörizm ile de mücadele ettiklerine dikkati çeken Soylu, "Artık bu meseleyi bitirmek için ant içtiğimizi ve namus sözü verdiğimizi bilmenizi istiyorum. Biz kardeşliği, huzuru, eşit vatandaşlığı tesis edeceğiz. Mardin ve Diyarbakır bizim medeniyetimizin en önemli iki unsurudur. Bugün 11 bin dolarlık kişi başı milli gelirle bu coğrafyada ve bölgede oyun kurma gücüne sahip olamayabiliriz ama herkes duysun ve bilsin ki, bu coğrafyada bizden ayrı oyun kurmaya kim çalışırsa çalışsın buna müsaade etmeyeceğimizi bir kere daha söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluBizim Beylikdüzü Vakfı
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