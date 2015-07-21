Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Birileri Türkiye'yi karıştırmak için düğmeye basmış olabilir'

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Suruç'taki terör saldırısına ilişkin, "Birileri eş zamanlı olarak Türkiye'yi karıştırmak için düğmeye basmış olabilir" dedi

'Birileri Türkiye'yi karıştırmak için düğmeye basmış olabilir'

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Suruç'taki terör saldırısına ilişkin, "Birileri eş zamanlı olarak Türkiye'yi karıştırmak için düğmeye basmış olabilir" dedi

21 Temmuz 2015 Salı 11:40
563 Okunma
'Birileri Türkiye'yi karıştırmak için düğmeye basmış olabilir'

ŞANLIURFA - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suruç'taki terör saldırısına ilişkin, "Birileri eş zamanlı olarak Türkiye'yi karıştırmak için düğmeye basmış olabilir, bundan herkesin haberdar olmasını isteriz" dedi.

Kurtulmuş, Şanlıurfa Polisevinde düzenlediği basın toplantısında, saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de tüm kesimlerin saldırı karşısında kenetlenmesi gerektiğini belirten Numan Kurtulmuş, "Bu olayda bütün düşüncelerimizi kenara bırakarak ortak bir çizgide buluşmamız lazım. Oda insanlık onuruna oda temel hak olan hayatta kalma hakkını korumaya dönük olarak terörün karşısında hep beraber durmak zorundayız" dedi.

Kurtulmuş, saldırının ardından bazı kesimlerin algı operasyonu yürütmeye çalıştığını savundu.

Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'in tehlikesini daha önceden en üst düzey temsilcileriyle paylaştığını anımsatan Kurtulmuş, söz konusu saldırının muhatabının Türkiye olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, "Saldırı DAEŞ tarafından yapılmışsa bunun bir numaralı muhatabı Türkiye'nin bizatihi kendisidir, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye hükumeti ve Türk halkıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Birileri düğmeye basmış olabilir"

Türk milletinin etnik farklılıklarına rağmen birlik ve beraberlik içerisinde yıllardır yaşadığını, Türkiye çevresindeki ülkelerde istikrarsızlıkların arttığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin iç barışını sağlayarak istikrarlı yoluna devam edeceğine inandığını kaydetti.

Dün Suruç'ta ve Adıyaman'da eş zamanlı saldırıların gerçekleştirildiğini aktaran Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir taraftan Suruç'ta terör örgütleri tarafından yapıldığı anlaşılan saldırıyla 31 evladımızı kaybettik eş zamanlı olarak Adıyaman'da da 1 askerimiz şehit oldu, 2 yaralımız var. Birileri eş zamanlı olarak Türkiye'yi karıştırmak için düğmeye basmış olabilir bundan herkesin haberdar olmasını isteriz. Biz vatandaşlarımız arasında birliğimizi dirliğimiz kardeşliğimizi sağlayacağız. Birilerinin bastığı düğmeyle de bu ülkeyi karıştırmayacak güce de iradeye de niyete de sahibiz. Bunun için burada ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızın uyanık olmasını rica ediyorum. Teröristin iyisi kötüsü olmaz, terör saldırılarında ölenlerinde bizden veya onlardan öleni olmaz. Terör saldırısında öldürülenlerin hepsi bizim insanımızdır."

"DAEŞ ihtimali kuvvetli"

Saldırıyla ilgili ayrıntıların yavaş yavaş netleşmeye başladığı bilgisini paylaşan Numan Kurtulmuş, "Şüpheleri biliyoruz, somutlaşmış hale gelinmedi ancak çok hızlı mesafe alınıyor. Oraya geldiyse bağlantısı ne bunların hepsi hangi bilgi kesinleşirse sizlerle paylaşacağız. Üst üste şüpheler birikiyor belli bir mesafe alındı olgunlaştığı anda kamuoyu ile paylaşacağız. Her türlü ihtimal var DAEŞ ihtimali kuvvetli görünüyor en ufak ipucu dahil her ihtimal üzerinde titizlikle çalışılıyor" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:56
Anahtar Kelimeler:
önce VatanNuman Kurtulmuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ