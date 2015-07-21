'Birileri Türkiye'yi karıştırmak için düğmeye basmış olabilir'

ŞANLIURFA - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suruç'taki terör saldırısına ilişkin, "Birileri eş zamanlı olarak Türkiye'yi karıştırmak için düğmeye basmış olabilir, bundan herkesin haberdar olmasını isteriz" dedi.



Kurtulmuş, Şanlıurfa Polisevinde düzenlediği basın toplantısında, saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de tüm kesimlerin saldırı karşısında kenetlenmesi gerektiğini belirten Numan Kurtulmuş, "Bu olayda bütün düşüncelerimizi kenara bırakarak ortak bir çizgide buluşmamız lazım. Oda insanlık onuruna oda temel hak olan hayatta kalma hakkını korumaya dönük olarak terörün karşısında hep beraber durmak zorundayız" dedi.



Kurtulmuş, saldırının ardından bazı kesimlerin algı operasyonu yürütmeye çalıştığını savundu.



Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'in tehlikesini daha önceden en üst düzey temsilcileriyle paylaştığını anımsatan Kurtulmuş, söz konusu saldırının muhatabının Türkiye olduğunu vurguladı.



Kurtulmuş, "Saldırı DAEŞ tarafından yapılmışsa bunun bir numaralı muhatabı Türkiye'nin bizatihi kendisidir, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye hükumeti ve Türk halkıdır" değerlendirmesinde bulundu.



"Birileri düğmeye basmış olabilir"



Türk milletinin etnik farklılıklarına rağmen birlik ve beraberlik içerisinde yıllardır yaşadığını, Türkiye çevresindeki ülkelerde istikrarsızlıkların arttığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin iç barışını sağlayarak istikrarlı yoluna devam edeceğine inandığını kaydetti.



Dün Suruç'ta ve Adıyaman'da eş zamanlı saldırıların gerçekleştirildiğini aktaran Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bir taraftan Suruç'ta terör örgütleri tarafından yapıldığı anlaşılan saldırıyla 31 evladımızı kaybettik eş zamanlı olarak Adıyaman'da da 1 askerimiz şehit oldu, 2 yaralımız var. Birileri eş zamanlı olarak Türkiye'yi karıştırmak için düğmeye basmış olabilir bundan herkesin haberdar olmasını isteriz. Biz vatandaşlarımız arasında birliğimizi dirliğimiz kardeşliğimizi sağlayacağız. Birilerinin bastığı düğmeyle de bu ülkeyi karıştırmayacak güce de iradeye de niyete de sahibiz. Bunun için burada ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızın uyanık olmasını rica ediyorum. Teröristin iyisi kötüsü olmaz, terör saldırılarında ölenlerinde bizden veya onlardan öleni olmaz. Terör saldırısında öldürülenlerin hepsi bizim insanımızdır."



"DAEŞ ihtimali kuvvetli"



Saldırıyla ilgili ayrıntıların yavaş yavaş netleşmeye başladığı bilgisini paylaşan Numan Kurtulmuş, "Şüpheleri biliyoruz, somutlaşmış hale gelinmedi ancak çok hızlı mesafe alınıyor. Oraya geldiyse bağlantısı ne bunların hepsi hangi bilgi kesinleşirse sizlerle paylaşacağız. Üst üste şüpheler birikiyor belli bir mesafe alındı olgunlaştığı anda kamuoyu ile paylaşacağız. Her türlü ihtimal var DAEŞ ihtimali kuvvetli görünüyor en ufak ipucu dahil her ihtimal üzerinde titizlikle çalışılıyor" diye konuştu.



