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Birileri kanı teşvik ediyor

Erdoğan ''Birileri 'dağdakiler inmesin' diyerek, kanı, şiddeti, ölmeyi ve öldürmeyi teşvik ediyor'' dedi.

Birileri kanı teşvik ediyor

Erdoğan ''Birileri 'dağdakiler inmesin' diyerek, kanı, şiddeti, ölmeyi ve öldürmeyi teşvik ediyor'' dedi.

03 Haziran 2012 Pazar 17:20
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Birileri kanı teşvik ediyor

ŞANLIURFA

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa il kongresinde yaptığı konuşmada, özetle şunları kaydetti:
''Biz hem Kırıkkale'ye gelen şehidimin annesinin hem dağdaki oğlunun yolunu gözleyen annenin gözyaşı dinsin diye samimiyetle mücadele verdikçe birileri çıkıyor 'dağdakiler inmesin' diyerek kanı, şiddeti, ölmeyi ve öldürmeyi teşvik ediyor...Biz, Allah'ın rızasını, milletin rızasını kazanmanın mücadelesi içindeyiz. Biz bu stadları, bu meydanları asla ve asla teröre, şiddete, terörden ve şiddetten nemalanan kan tüccarlarına bırakmayacağız. Biz, sizin verdiğiniz emaneti Allah'ın izniyle heba etmeyeceğiz. Ben Şanlıurfalı kardeşimin, bütün bölgedeki kardeşlerimin şunu da özellikle görmesini istiyorum. Biz bu meseleyi (terör) çözmeye çalıştıkça, birileri de inatla, ısrarla bu meselenin çözülmemesi için gayret sarf ediyor. Biz 'analar ağlamasın' dedikçe birileri ısrarla anaları ağlatmak için uğraşıyor. Biz 'ocaklara ateş düşmesin' dedikçe birileri şiddeti daha da tırmandırıyor. Biz 'yüreklerdeki yangın bitsin' dedikçe, birileri bu yangını adeta körüklüyor. Biz, bugüne kadar birbirimizle aracılarla konuşmadık. Biz bugüne kadar birbirimizle Ru be Ru konuştuk, yani yüz yüze konuştuk, gönülden konuştuk. Aramıza simsarların girmesine izin vermeyelim. Aramıza, dedikoducuların, farklı hesapları, farklı niyetleri olan, maskeli provokatörlerin girmesine asla müsaade etmeyelim. Çözümü engellemek, çözümü ertelemek, terörle mücadeleyi etkilemek, dağdaki teröristleri ölüme göndermek için yurt içinde, yurt dışında çaba sarf edenlere fırsat vermeyelim''

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 09:21
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanBaşbakanAK Parti
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