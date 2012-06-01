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Birikimlerimizi paylaşacağız

Arınç, Türkiye ile Gürcistan arasında radyo ve tv yayıncılığı işbirliğini öngören protokole ilişkin "Birikimlerimizi Gürcistan devlet televizyonuyla paylaşacağız" dedi

Birikimlerimizi paylaşacağız

Arınç, Türkiye ile Gürcistan arasında radyo ve tv yayıncılığı işbirliğini öngören protokole ilişkin "Birikimlerimizi Gürcistan devlet televizyonuyla paylaşacağız" dedi

01 Haziran 2012 Cuma 13:28
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Birikimlerimizi paylaşacağız
TİFLİS - Başbakan YardımcısıBülent Arınç, Türkiye ile Gürcistan arasında radyo ve televizyon yayıncılığı işbirliğini öngören protokol imza törenine katıldı.

Arınç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gürcistan arasında iletişim alanında çok önemli bir adım atıldığını belirterek, bunun Türksat ve Blackseasat arasında mükemmel bir işbirliği olacağını ifade etti.
Törene, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve tüm yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcılarının da katıldığını belirten Arınç, "Bütün birikimlerimizi Gürcistan devlet televizyonuyla paylaşacağız, bundan da gurur duyuyoruz. Özellikle iki kanalımızın hem Türksat, Blackseasat uydusundan hem de devlet televizyonuyla yapacağımız işbirliğinden yararlanmasını arzu ediyoruz. Bu, Gürcistan için de çok yararlı olacaktır" diye konuştu.
İmza töreninde Türkiye'den gelen bir heyetin de bulunduğunu ifade eden Arınç, enformasyon alanında Türkiye'de faaliyet gösteren Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu'nun da bulunduğunu belirtti.

İşbirliği protokolü
Konuşmaların ardından TRT ile Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti televizyonu ve radyo departmanı arasında ikili işbirliği anlaşmasının protokolü imzalandı. Protokol, TRT ve Acara televizyon ve radyo departmanı arasında, radyo ve televizyon programlarını ücret karşılığında belirli bir lisans süresi için alımını veya karşılıklı program değişimini kapsıyor. 

Arınç, Uluslararası Karadeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti
Başbakan Yardımcısı Arınç ve beraberindeki heyet daha sonra Uluslararası Karadeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Şevket Ercan Tunç tarafından karşılanan Arınç ve beraberindekiler, üniversite konferans salonunda düzenlenen üniversitenin tanıtım programına katıldı.
Arınç, yaptığı konuşmada ''Türk ve Gürcü halklarının ebedi kardeşliğinin yeniden canlandırılması gerektiğini'' söyledi. 
Çağlar Eğitim Kurumları'ndan iki kız öğrenci de Başbakan Yardımcısı Arınç için ''Mihriban'' adlı türküyü seslendirdi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 05:28
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
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