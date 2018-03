Biri şerle biri hayırla anılır

SİVAS



Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Problemler sarmalı içinde olan bir ülkemiz var. Biri bile ülkemizi karıştırmaya yeter. Bu da bizim daha çok çalışmamızı, daha çok uyanık olmamızı gerektirir" dedi.



Yılmaz, partisinin Sivas İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, yaptığı konuşmada, tarihin yazıldığı günlere şahitlik edildiğini söyledi.



Değişim ve dönüşümün Türkiye ve bölgedeki ülkelerde çarpıcı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Yılmaz, "Bu süreç içerisinde yaşanan Gezi Parkı olayları, ülke gündemimizin önemli bir kısmını aldı. Bu, masum ve haklı görünebilecek bir çevre duyarlılığı bahane edilerek iktidardan rahatsız, demokrasiyle iktidara gelemeyecek kesimlerin, iktidarı götürme çabası içinde tırmandırdığı olaylardır" dedi.



Bakan Yılmaz, meselenin sadece Gezi Parkı olmadığını, hükümeti düşürmek olduğunu belirterek, "Sadece Gezi Parkı olsaydı, sadece İstanbul'da olurdu. Ama birkaç il istisna bütün illerde oldu. Dolayısıyla Gezi Parkı’nın ötesine geçtiğini bundan görüyoruz" ifadesini kullandı.



Gezi Parkı olaylarında 14 tane ağacın bahane edilerek, can kayıpları hariç, 150 milyon Türk Lirası zarar verildiğini vurgulayan Yılmaz, "Sivil araçları, polis araçlarını, belediye otobüslerini, durakları, kaldırımları tahrip ettiler. Verdikleri zararla en az 15 milyon ağaç dikilebilirdi" diye konuştu.



"Vatandaş meselenin ne olduğunun farkında"



Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Liderimiz üzerinden kaleyi feth edip, surdan delik açmak istediler. Vatandaş meselenin ne olduğunun farkında. Gezi Parkı olayı halkımızı daha da bilinçlendirdi, eskinin tam ölmediğinin, yeninin ise tam doğmadığının farkına vardı. Yıkmak, karıştırmak kolay; yapmak, yönetmek zordur. Biz zora talip olduk. Problemler sarmalı içinde olan bir ülkemiz var. Biri bile ülkemizi karıştırmaya yeter. Bu da bizim daha çok çalışmamızı, daha çok uyanık olmamızı gerektirir. Ülkemiz üzerinde gizli, açık, kapalı bir ittifak var. Üzerimizdeki şey, bizden evvelki nesillerin bize emanetidir. Aldığımız bu emaneti, bizden sonra evlatlarımıza, torunlarımıza bizden daha iyi şekilde teslim etmek boynumuzun borcudur. Gezi olaylarında hukuk devleti gereği olarak, hukuk ne derse ve müteakibinde halkımız ne derse o olacaktır ve sonucuna göre de davranacağız. Biz kendimize bakacağız, doğru yolda, doğru istikamette olduktan sonra kimse bize zarar veremez."



Mısır ve Suriye'deki katliamlar



Yılmaz, Suriye ve Mısır'da yaşananlara karşısında herkesin bir sınavda olduğunu söyledi.



Her şeyin hesabının bu dünyada görüleceğini sananların, bu dünyada geçici zaferleri her şeyin üstünde görenlerin ilkelerini bir kenara bıraktığını dile getiren Yılmaz, "Mısır’da olana 'darbe' diyemediler, binlerce masumun gerek Mısır’da gerek Suriye’de öldürülmesine 'katliam' da diyemediler. Gözleri var, bakarlar görmezler, dilleri var konuşamazlar. Bunlar gerçekte kaybedenlerdir. Gerçek galip olanlar, yıldızların Rabbi olan Allah’a giden yol üzerinde olanlardır. 'Allah'tan başka galip yoktur' diyebilenlerdir. Doğru yoldan ayrılmayanlar haklı davanın takipçileri, bu dünyada kaybetmiş görünseler dahi tarihte bunun örnekleri vardır, gerçekte zafere erenler onlardır" şeklinde konuştu.



Mısır'daki darbeye sessiz kalanların unutulmayacağını vurgulayan Yılmaz, "Ne Suriye'deki katliama sessiz kalanlar unutulur ne de Suriye'nin haklı davasının yanında olanlar unutulur. Biri şerle anılır, biri hayırla anılır. Yıllardır dünyaya hak, hukuk, demokrasi, insan hakları dersi verenler, bu değerlerin muhatabı bu coğrafyadaki insanımız olduğunda, Mısır ve Suriye imtihanı önlerine konulduğunda, üç maymunu oynadıklarını sadece biz değil, tüm dünya gördü" ifadesini kullandı.



Bakan Yılmaz, Batı'nın Mısır’daki darbeye "darbe", Adeviye Meydanı'ndaki katliama "katliam" demediğini, haksızlık karşısında sustuğuna dikkati çekti.



Birkaç yıl önce Arap Baharı'ndan, değişim rüzgarından, yenilik ve devrimden söz edildiğini aktaran Yılmaz, "Artık orada bir kış var, bir bora var, bir fırtına var. 'Asıl devrim ancak bu yıl yaşandı' diyebiliriz. Nedir bu devrim, bu devrim ruhlarda ve zihinlerde yaşanan bir devrim. Batı'nın gerçek yüzünün görüldüğü bir devrim oldu" dedi.



Bakan Yılmaz, "Önümüzde bir seçim var. Eğer Mısır'daki oyunların Türkiye'de tutmayacağını göstermek istiyorsak, bu seçimde her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım. Suriye'de yaptıklarını bu ülkede yapamayacaklarını göstermek istiyorsak bu seçimlerde her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım" dedi.





AA