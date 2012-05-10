Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Birbirimizi daha iyi anlıyoruz

Arınç, Türkiye-Afrika Medya Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afrika'nın birbirini daha iyi anladığını söyledi.

Birbirimizi daha iyi anlıyoruz

Arınç, Türkiye-Afrika Medya Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afrika'nın birbirini daha iyi anladığını söyledi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 18:29
476 Okunma
Birbirimizi daha iyi anlıyoruz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Biz Afrika kıtasına çok büyük bir sevgiyle bağlıyız. Bundan emin olunuz. Afrika dendiğinde biz başka kıtalardan farklı olarak daha sıcak, kalplerimizde daha değişik duygular hissediyoruz'' diye konuştu.

Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Tarihimizin hiçbir döneminde sömürgeci olmadık. İkincisi, ayrımcılığa karşıyız. Ne renklerinden ne inançlarından ne de kıyafetlerinden dolayı bir insanın bir diğerinden daha üstün olduğuna inanmıyoruz. Bizim İslam inancımız bunu emrediyor. Bizim insani anlayışımız da bunu emrediyor. Biz  insanı Allah'ın yarattığı bir kul olarak seviyoruz ve bununla da her zaman gurur duyuyoruz. 
Ayrımcılık yapılmamalıdır. Elbette Afrika bunun acılarını çekmiş kıtalardan biridir. Bir diğer nokta da siz bağımsızlığınıza büyük mücadelelerle kavuştunuz. Bunun kıymetini biliyorsunuz. Biz de bu topraklar üzerinde bağımsızlık mücadelesi vermiştik. Türk milleti, bağımsızlığına çok düşkün, onurlu bir millettir. İşgali kabul etmedi, yüz binlerce şehit verdik, bağımsızlığımıza kavuştuk. Dolayısıyla birbirimizi daha iyi anlayabildiğimizi düşünüyorum.''

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 10:30
Anahtar Kelimeler:
ArınçTürkiye-afrika Medya Forumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ