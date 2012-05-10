Birbirimizi daha iyi anlıyoruz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Biz Afrika kıtasına çok büyük bir sevgiyle bağlıyız. Bundan emin olunuz. Afrika dendiğinde biz başka kıtalardan farklı olarak daha sıcak, kalplerimizde daha değişik duygular hissediyoruz'' diye konuştu.



Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Tarihimizin hiçbir döneminde sömürgeci olmadık. İkincisi, ayrımcılığa karşıyız. Ne renklerinden ne inançlarından ne de kıyafetlerinden dolayı bir insanın bir diğerinden daha üstün olduğuna inanmıyoruz. Bizim İslam inancımız bunu emrediyor. Bizim insani anlayışımız da bunu emrediyor. Biz insanı Allah'ın yarattığı bir kul olarak seviyoruz ve bununla da her zaman gurur duyuyoruz.

Ayrımcılık yapılmamalıdır. Elbette Afrika bunun acılarını çekmiş kıtalardan biridir. Bir diğer nokta da siz bağımsızlığınıza büyük mücadelelerle kavuştunuz. Bunun kıymetini biliyorsunuz. Biz de bu topraklar üzerinde bağımsızlık mücadelesi vermiştik. Türk milleti, bağımsızlığına çok düşkün, onurlu bir millettir. İşgali kabul etmedi, yüz binlerce şehit verdik, bağımsızlığımıza kavuştuk. Dolayısıyla birbirimizi daha iyi anlayabildiğimizi düşünüyorum.''