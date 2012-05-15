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Bir ülkeyle daha vizeler kalkıyor

Türkiye ile Kolombiya arasında vizeler kalkıyor

Bir ülkeyle daha vizeler kalkıyor

Türkiye ile Kolombiya arasında vizeler kalkıyor

15 Mayıs 2012 Salı 09:59
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Bir ülkeyle daha vizeler kalkıyor

Türkiye ile Kolombiya arasında müzakereleri tamamlanan vize muafiyet anlaşması Ankara'da imzalandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak 17-19 Kasım 2011'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında, iki ülke arasında umuma mahsus pasaport hamillerine uygulanan vizenin karşılıklı olarak kaldırılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.
Vizelerin kaldırılması yönünde ziyaret sırasında alınan bu karar doğrultusunda, vize muafiyet anlaşmasının müzakerelerinin tamamlandığını belirten Bakanlık, iki ülkenin resmi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları ile uluslararası sefer yapan gemi ve uçak mürettebatını da kapsayacak ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın'' Ankara'da imzalandığını açıkladı.
Anlaşmanın Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Şakir Fakılı, Kolombiya adına ise Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Fernando Panesso Serna tarafından imzalandığı belirtilerek, anlaşmanın tarafların gerekli iç onay işlemlerini yerine getirmelerinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini ve bu hususun ayrıca ilan edileceği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 02:00
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKolombiyaVizeVize Muafiyet
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