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'Bir arada yaşamaya ihtiyacımız var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel ve rahmeti bol bir aydayız. Gerginliklerden uzak, bir arada yaşamaya ihtiyacımız var, dost olmaya ihtiyacımız var." dedi.

'Bir arada yaşamaya ihtiyacımız var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel ve rahmeti bol bir aydayız. Gerginliklerden uzak, bir arada yaşamaya ihtiyacımız var, dost olmaya ihtiyacımız var." dedi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 10:16
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'Bir arada yaşamaya ihtiyacımız var'

Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki iftara katılan Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazanın bereketli, huzurlu, kırgınların barıştığı bir dönem olduğunu, her inanca saygılı olunması gerektiğini belirtti.

İnsanlara ayrım yapmadan adaletli şekilde yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, adaletin her şeyin, bütün inançların temeli olduğunu ifade etti.

Adaletin olmadığı bir toplumun ayakta kalma şansının olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Adalet bu kadar soylu bir kavramdır. Adaleti yaşatmak, adil olmak toplumu yaşatmaktır, insanı yaşatmaktır aslında. Bütün inançların temelidir adalet. Hak, hukuk ve adalet. Üçü aynı kökten gelir bunların. Hak aynı zamanda tanrının isimlerinden biridir. 'Cenabıhak' deriz. Dolayısıyla bu ayın bundan sonraki sürecin hep huzur ve barış getirmesini isterim. İnsanların görüşleri, kimlikleri, inançları ne olursa olsun Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak insanı görürüz. İnsan aklıyla hareket eder. Dostluklar kurar düşmanlıkları ötelere iter, dostluk kurmak hepimizin kararıdır.

Güzel ve rahmeti bol bir aydayız. Gerginliklerden uzak, bir arada yaşamaya ihtiyacımız var, dost olmaya ihtiyacımız var."

Ramazanda yoğun maneviyatın yaşandığını ve politika yapmayı doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, siyasetçinin topluma yön verdiğini bunun için örnek olması gerektiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuvayi Milliye MeydanıCHPKemal Kılıçdaroğlu
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