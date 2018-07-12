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Binali Yıldırım TBMM Başkanı seçildi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi.

Binali Yıldırım TBMM Başkanı seçildi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:46
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Binali Yıldırım TBMM Başkanı seçildi

TBMM

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Yıldırım, 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanBinali Yıldırım
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