AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Bugün, başta CHP, MHP, BDP olmak üzere, siyasi partilerin sürece dahil olması konusunda hiçbir önyargımız, ön kabulümüz, ön şartımız yok. Böyle milli bir meselede, biz, kimden gelirse gelsin katkı almaya hazırız, kapılarımızı açık tutarız'' dedi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Abdullah Öcalan İmralı'da mı acaba?'' yönündeki sözlerine cevap vererek, ''Yaşadığını bizzat görürsen ne yapacaksın? O zaman Beyefendiyi İmralı'ya götürmek lazım. O da tabi BDP'lilere kötü örnek olacak'' diye konuştu.