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Beş on yıl önceki bazı konuşmalar çıkarılıp çarpıtılıyor

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bazı medya organlarında beş on yıl önceki bazı konuşmalar; sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına çıkarılıyor. Bazısı çarpıtılıyor, başka şekle getiriliyor." dedi.

Beş on yıl önceki bazı konuşmalar çıkarılıp çarpıtılıyor

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bazı medya organlarında beş on yıl önceki bazı konuşmalar; sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına çıkarılıyor. Bazısı çarpıtılıyor, başka şekle getiriliyor." dedi.

16 Mart 2018 Cuma 16:31
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Beş on yıl önceki bazı konuşmalar çıkarılıp çarpıtılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bazı medya organlarında beş on yıl önceki bazı konuşmalar; sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına bir gün birisi, bir gün başka biri çıkarılıyor. Bazısı çarpıtılıyor, bağlamından koparılıyor, başka şekle getiriliyor. Sürekli bir şekilde televizyon, sosyal medya ve yazılı medyada yer verildiğini görüyoruz. Gelin bu tür şeyleri toplumun önüne getirerek Diyaneti, dolayısıyla İslam'ı, Müslümanları ve din görevlilerimizi yıpratan çalışmalara izin vermeyelim. Bu tür şeylerin önünü açmayalım, doğru olanla yolumuzu alalım." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ
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