Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109639
ALTIN
142.405
DOLAR
3.5315
STERLİN
4.5793
EURO
4.1465
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
"Ben CHP için yürümedim"
"Ben CHP için yürümedim"
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor
Bir erkeğin "Kan Kırmızı"sı
Bir erkeğin "Kan Kırmızı"sı

"Ben CHP için yürümedim"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de "Adalet Kurultayı" düzenleyeceklerini belirterek "Önce yürüdük, şimdi neden yürüdüğümüzü anlatacağız. Ben CHP'liler için yürümedim. Ben 80 milyonun adalet ihtiyacına cevap vermek için yürüdüm" dedi.

"Ben CHP için yürümedim"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de "Adalet Kurultayı" düzenleyeceklerini belirterek "Önce yürüdük, şimdi neden yürüdüğümüzü anlatacağız. Ben CHP'liler için yürümedim. Ben 80 milyonun adalet ihtiyacına cevap vermek için yürüdüm" dedi.

08 Ağustos 2017 Salı 13:12
31 Okunma
"Ben CHP için yürümedim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Bilkent Otel'de düzenlenen belediye başkanları toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, 15 Haziran'da Ankara'da başlayan, 9 Temmuz'da görkemli bir mitingle İstanbul'da son bulan bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini anımsatarak "Bu adalet yürüyüşü bir CHP yürüyüşü değildir. Adalete susamış milyonların yürüyüşüdür. Ülkede hak, adalet arayan milyonların yürüyüşüdür. Bu yürüyüşü görkemli kılan da adalete susayan milyonlardır." değerlendirmesini yaptı. 

Kılıçdaroğlu, "Ben CHP'liler için yürümedim. Ben 80 milyonun adalet ihtiyacına cevap vermek için yürüdüm. Her inançtan, kimlikten insan katıldı." ifadesini kullanarak, yürüyüş sonunda 10 maddelik bir adalet çağrısı yaptıklarını ve bu çağrının hiçbir satırına itiraz gelmediğini aktardı. 

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Madem bu ülkede birlikte yaşayacağız, bunun temel ögesi adalettir. Adaleti her ortamda savunacağız, adaletin olmadığı bir yerde devletin olamayacağını anlatacağız. Şimdi ikinci adım atıyoruz, Çanakkale'de adalet kurultayı topluyoruz. Önce yürüdük, şimdi neden yürüdüğümüzü, toplumun her kesimini davet ederek anlatacağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz, bunun başka çaresi yok. Halk siyasi kavgalardan bıktı. Nasıl yürüyüşümüze toplumun her kesiminden insan geldiyse Çanakkale'deki adalet kurultayımıza da gelecek. Eğitimde adaleti nasıl sağlayacağız, bunu tartışacağız. Adaletli bir toplum nasıl olacak, bir arada huzur içinde nasıl yaşayacağız, kısır çekişmelerden bu ülkeyi nasıl koruyacağız adaletle bir düzenin fikri altyapısı burada oluşacak. Bunu sadece Türkiye'ye değil dünyaya anlatacağız yine."

Belediye başkanlarının alnının ak, başının dik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "O aramayı yapanların tamamı hapiste. Yılmaz Büyükerşen'e ve Aziz Kocaoğlu'na F tipi yapının yaptığı baskınlar sonuçsuz kalmıştır. Kalmaya da mahkumdur." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluAdalet KurultayıAdalet Yürüyüşü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarıyla buluşacak
Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarıyla buluşacak
Eninde sonunda terör örgütlerine karşı millet kazanacak
Eninde sonunda terör örgütlerine karşı millet kazanacak
'Milletimizin direnişi tarihe kahramanlık destanı olarak geçti'
'Milletimizin direnişi tarihe kahramanlık destanı olarak geçti'
'En azından bir araya gelmelerini bile olumlu somut bir adım olarak görüyoruz'
'En azından bir araya gelmelerini bile olumlu somut bir adım olarak görüyoruz'
Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez
Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez
"Çanakkale'de Adalet Kurultayı düzenleyeceğiz"
"Çanakkale'de Adalet Kurultayı düzenleyeceğiz"
'Türkiye'nin haklı davasını anlatın'
'Türkiye'nin haklı davasını anlatın'
CHP'li Ağbaba'dan İçtüzük açıklaması
CHP'li Ağbaba'dan İçtüzük açıklaması
''Yaklaşıyor yaklaşmakta olan' demek için bugün buradayız'
''Yaklaşıyor yaklaşmakta olan' demek için bugün buradayız'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ