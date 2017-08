"Ben CHP için yürümedim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Bilkent Otel'de düzenlenen belediye başkanları toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, 15 Haziran'da Ankara'da başlayan, 9 Temmuz'da görkemli bir mitingle İstanbul'da son bulan bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini anımsatarak "Bu adalet yürüyüşü bir CHP yürüyüşü değildir. Adalete susamış milyonların yürüyüşüdür. Ülkede hak, adalet arayan milyonların yürüyüşüdür. Bu yürüyüşü görkemli kılan da adalete susayan milyonlardır." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Ben CHP'liler için yürümedim. Ben 80 milyonun adalet ihtiyacına cevap vermek için yürüdüm. Her inançtan, kimlikten insan katıldı." ifadesini kullanarak, yürüyüş sonunda 10 maddelik bir adalet çağrısı yaptıklarını ve bu çağrının hiçbir satırına itiraz gelmediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Madem bu ülkede birlikte yaşayacağız, bunun temel ögesi adalettir. Adaleti her ortamda savunacağız, adaletin olmadığı bir yerde devletin olamayacağını anlatacağız. Şimdi ikinci adım atıyoruz, Çanakkale'de adalet kurultayı topluyoruz. Önce yürüdük, şimdi neden yürüdüğümüzü, toplumun her kesimini davet ederek anlatacağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz, bunun başka çaresi yok. Halk siyasi kavgalardan bıktı. Nasıl yürüyüşümüze toplumun her kesiminden insan geldiyse Çanakkale'deki adalet kurultayımıza da gelecek. Eğitimde adaleti nasıl sağlayacağız, bunu tartışacağız. Adaletli bir toplum nasıl olacak, bir arada huzur içinde nasıl yaşayacağız, kısır çekişmelerden bu ülkeyi nasıl koruyacağız adaletle bir düzenin fikri altyapısı burada oluşacak. Bunu sadece Türkiye'ye değil dünyaya anlatacağız yine."

Belediye başkanlarının alnının ak, başının dik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "O aramayı yapanların tamamı hapiste. Yılmaz Büyükerşen'e ve Aziz Kocaoğlu'na F tipi yapının yaptığı baskınlar sonuçsuz kalmıştır. Kalmaya da mahkumdur." dedi.