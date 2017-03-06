"Ben bugün hayır diyorum, benim darbecilerle işim olmaz"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Bir cumhurbaşkanı düşünün ki ülkenin yarısını teröristle iş birliği yapan konumda değerlendiriyor. Ey Cumhurbaşkanı, 16 Nisan'da hayır oyları yüzde 50'nin üzerinde çıktığında, siz terörist dolu ülkenin cumhurbaşkanı mı olacaksınız?" dedi.

Gök, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanların, referanduma doğru giderken, "Ayak ve dillerinin birbirine dolaştığı süreçten geçildiğini" savundu.

Bu süreç içinde çok aciz görüntü çizen açıklamaların art arda geldiğini ileri süren Gök, Türkiye'nin böyle bir Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar tarafından nasıl yönetildiğine içleri sızlayarak, tanıklık ettiklerini belirtti.

Gök, Türkiye'de birlik ve dirliğin sembolü olması, kutuplaşmaları gidermesi, partiler arası diyaloğu artırması, ülkeyi huzura kavuşturması gereken Cumhurbaşkanı'nın, kampanyanın aktif aktörü olarak, asılsız suçlamalar, gerçek dışı beyanlarla algı yaratmaya çalıştığını savundu.

Cumhurbaşkanı'nın panik içinde olduğunu öne süren Gök, "O paniğin yarattığı kafa karışıklığı kendisine akla gelmeyecek her türlü sözü söylemesine neden olacak ortam yaratıyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar korkuyor, referandumdan çıkacak hayır sonucunu gördüğü için akla ziyan, kamu vicdanını yaralayacak açıklamalar yapıyor. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki ülkenin yarısını teröristle iş birliği yapan konumda değerlendiriyor. Ey Cumhurbaşkanı, 16 Nisan'da hayır oyları yüzde 50'nin üzerinde çıktığında siz terörist dolu ülkenin cumhurbaşkanı mı olacaksınız?" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, "16 Nisan'da evet çıksın ki terör son bulsun." dediğini aktaran Gök, "Siz şimdiye kadar teröre izin mi verdiniz? Hayırı önlemek için terör örgütlerinin Türkiye'de eylem yapmasına izin mi veriyorsunuz, bir pazarlığınız mı var?" diye sordu.

"Yanındakilere bak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "15 Temmuz gecesi F-16'larla bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları." açıklamasını da değerlendiren Gök, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TBMM'ye ilk koşanların CHP milletvekilleri olduğunu, bombaların altında, "Darbelere ve diktaya karşıyız." dediklerini aktardı.

Gök, dünyanın gözü önünde meydana gelen bu tablo karşısında Erdoğan'ın böyle bir açıklama yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yok öyle yağma, yok öyle ucuz konuşmak. Biz o gün Meclisi, milli iradeyi koruduk. Ben bugün hayır diyorum. Benim darbecilerle işim olmaz, darbe ortamını fırsata çevirip dikta yaratma özlemi içinde olan sizlerle de işim olmaz. Eğer F-16'larla bomba yağdıranların akrabasını arıyorsan, sen önce Mehmet Dişli'nin kardeşi AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'ye göz at. Sağa sola çamur atma. Fetullah Gülen'i her daim ziyaret eden milletvekillerine bak, istersen fotoğraflarını göndereyim. Gülen ile daha irtibat istiyorsan, Bank Asya'yı kimlerle açtığının fotoğraflarına bak. FETÖ'nün sendikası olduğunu ifade ettiğiniz Aktif Sen'in, 17- 25 Aralık'tan, 2014 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığınca nasıl desteklendiğine bak. Sendikaya üye yapılması konusundaki bakanlığın okullara gönderdiği resmi yazıya bak. Sen bombacılarla ilgili irtibat arıyorsan, dön önce AKP'nin içine bak, yanındakilere bak. Hayır diyenler teröristse o zaman herkes için işlem başlat, gücün yetiyorsa. "

"Bütün hükümetlerden özür dilemeli"

Başbakan'ın, "Boş bir başbakan olduğunun ortaya çıktığı" iddiasında bulunan Gök, Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen cuma Sinop'ta, "Abidik gubidik işler oluyor, hiç aklınıza gelmeyenler başbakan oluyor." açıklaması yaptığını anımsattı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde abidik gubidik yöntemlerle başbakan olan kimdir? Bu sözü söylerken acaba aynaya mı bakıyordunuz, kendinizi mi tarif ediyordunuz, yoksa gelmiş geçmiş başbakanları mı?" diye soran Gök, Yıldırım'ın, bütün hükümetleri elinin tersiyle bir kenara ittiğini, bütün hükümetlerden özür dilemesi gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Gök, Almanya'da iki bakanın konuşmasının yasaklanmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın, temel hak ve özgürlüklerin korunması yönünde çok ağır bir ihlalde bulunduğunu anlatan Gök, sadece bakanların değil, her Türk vatandaşının, dünyanın her yerinde kendini ifade etme özgürlüğünün olması gerektiğini vurguladı.

Gök, "Türkiye'de hayır diyenleri yasaklayan iktidar anlayışına karşı, onların evet deme hakkını savunmak CHP'ye düştü." dedi.

Neden Türkiye'nin bu hale geldiğini, hükümet yetkililerinin konuşmasının istenmemesinin neyin eseri olduğunu soran Gök, bakanların konuşma yapmasının yasaklanmasına yakın tarihte pek rastlamadıklarını ifade etti.

Gök, böyle bir tablonun, dış politikanın da iflası olduğunu, dış politikanın çöktüğünü ileri sürdü.

Almanya ve Avusturya ile bu sorun yaşanırken, her türlü girişimde bulunması gereken Dışişleri Bakanı'nın, "CHP içinde DHKP-C'li milletvekilleri var." dediğini anımsatan Gök, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Çavuşoğlu bu sözünü ispat edeceksin. Seninle yargı önünde hesaplaşacağız. CHP içinde bir tek böyle bir milletvekili olduğunu kanıtlamak durumundasın, seni müfteri ilan ediyoruz. Aymazlıkla yaptığın bu sözler nedeniyle yargı önünde hesap vereceğin bir süreci yaşayacaksın. Adam gibi ol Dışişleri Bakanlığı yap, Türkiye'nin itibarını koru, senin işin bu, Türkiye'yi yerlerde süründürmek değil. Köşeye sıkıştın, Dışişleri'nde iflas etmişsin, seni kimse dikkate almıyor, bakanlarını ülkelere sokamıyorsun, bunun hesabını ver. Bu itibarı nasıl yerle bir ettin onun hesabını ver. CHP'yi böyle asılsız bir şekilde suçlamak senin ne haddine. Kendi içinde FETÖ'cülere, yandaşlara bakmazlar, CHP'yi asılsız şekilde suçlarlar."