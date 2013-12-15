ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından Batıkent Ergazi Mahallesinde yaptırılan, engellilere hizmet verecek Beyaz Karanfiller Yaşam Merkezini hizmete açtı.

"Aslında hepimiz birer potansiyel engelliyiz" diyerek, engellilerin eşit yurttaş olarak görülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Onu toplumun ayrılmaz bir parçası olarak görmek, sosyal demokratların özelliğidir. Biz insanlar arasında ayrım yapmayız, insanı Allah’ın yarattığı en değerli varlık olarak görürüz, onun bizim başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.

Zihinsel engelli çocukların mutlaka bir merkeze ihtiyacı olduğunu ve bu konuda Yenimahalle Belediyesinin önemli bir adım attığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan onların kalabileceği, sosyal olabileceği, aynı zamanda da üretebilecekleri bir tesis yaptı, kendisine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Neden sosyal demokrat belediyecilik diyoruz? Çünkü biz merkezde insanı görüyoruz, ayırmadan yapıyoruz bunu. 'Bana oy verdi vermedi' diye ayırmıyoruz. Belediye başkanı bulunduğu yerin tümüne hizmet götürür ayrım yapmaz. Ayrım yaptığı andan itibaren tutarlı bir belediye başkanlığı yapamaz. Belediyeler üzerinde baskı var, özellikle de CHP'li belediyeler üzerinde ama hiç korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Daha fazla denetlemezseniz, namertsiniz diyoruz, hiç korkmuyoruz. Çünkü bizim genlerimizde var, biz kul hakkı yemeyiz. Biz insana saygılıyız, vatandaşa hesap vermeyi namuslu borç biliriz."

TBMM'de bütçe görüşmeleri olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Sizin paralarınızın nereye harcandığının hesabını veremiyorlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır, o bütçede" değerlendirmesini yaptı.

Zaman zaman iktidar partisi tarafından vatandaşların gözünün korkutulduğunu, "bizim belediye başkanımıza oy vermezseniz size hizmet gelmez" dendiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Yenimahalle’de CHP’li bir belediye var, size hizmet geliyor mu? Eğer her kuruşu yerinde harcarsanız, yurttaşa hizmet etmeyi kutsal görev sayarsanız, verilmeyecek hesabınız yoktur. Ne söylerlerse söylesinler bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz, vatandaşa hizmeti birinci görev sayacağız" dedi.

İnsanın yoksul asla teşhir edilmemesi gerektiğini ve bu yüzden genel seçimlerde aile sigortasını tanıttıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, yoksulluk asla teşhir edilmeyecek, CHP iktidarında yurttaşın onuru korunacak. Sosyal devlet, bizim temel amacımız olacak, önce üreteceğiz, sonar hakça bölüşeceğiz. Bunu yaparken toplumun her katmanı bunun içinde olacak. Bunu yaparsak mutlu toplumu yaratmış oluruz" diye konuştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da görev geldiklerinde engellilere yönelik hiç bir yatırımı devralmadıklarını belirterek, görevde bulundukları süre içerisinde önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, açılışını gerçekleştirdiği merkezde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.