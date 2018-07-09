Beklentimiz tüm sorumluların hesap vermesidir

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Soma'daki maden faciası davasının karar duruşmasının 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelendiğini anımsatarak, "4 yıllık bir yargılamanın neticesi olarak en büyük beklentimiz katliamın tüm sorumlularının açığa çıkartılması ve kanun önünde hesap vermesidir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, dört yıl önce yaşanan faciada 301 işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, gerek yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin, gerekse tüm ülkenin yaşanan bu facianın sorumlularının gün yüzüne çıkarılmasını beklediğini aktardı.

Soma'nın 4 yıldır adalet beklediğine dikkati çeken Ağbaba, facianın ardından geniş bir soruşturma başlatıldığını ve Soma Kömürleri A.Ş Holding patronu Alp Gürkan ile bazı şirket yöneticileri hakkında tutuklama kararı alındığını anımsattı.

Ancak facianın gerçek sorumlularının henüz açığa çıkartılmadığını iddia eden Ağbaba, şöyle devam etti:

"Soma katliamının davaları esnasında bir kez daha yargının siyasal baskı altında olduğuna defalarca şahit olduk ve halen de olmaktayız.

AKP iktidarı ile günden güne artan iş yeri cinayetleri ülkemizin ne yazık ki acı bir gerçeği konumundadır. Çalışma yasalarında yapılan değişiklikler ne yazık ki işçilerin güvenliğini gözeten bir noktadan değil, daha çok patronların taleplerini esas alacak şekilde düzenlenmiştir. Tüm bu yasal düzenlemelerin bir neticesi olarak da ne yazık ki binlerce kardeşimizi iş yerlerinde ki denetimsizliğe kurban verdik. Bu yüzdendir ki Soma katliamı davası herhangi bir dava olmaktan ziyade bu ülkede adalet isteyen binlerce işçinin ve onların yakınlarını yakından ilgilendiren bir davadır."

"Soma'ya davet ediyoruz"

Ağbaba, dört yılı aşkın süredir devam eden davanın karar aşamasına gelindiğine işaret ederek, şunları ifade etti:

"Davanın karar duruşması 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelenmiştir. 4 yıllık bir yargılamanın neticesi olarak en büyük beklentimiz katliamın tüm sorumlularının açığa çıkartılması ve kanun önünde hesap vermesidir. İşçiler adına gerçek adaletin sağlanabilmesi için de katliamda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin de bu dava kapsamında yargılanması gerekmektedir."

Kısa bir süre önce Anayasa Mahkemesinin Kozlu'da 8 işçinin ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin sorumluluğuna yönelik önemli bir karar verdiğini anımsatan Ağbaba, bu kararın karar duruşması öncesinde emsal teşkil etmesini istedi.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Tüm yurttaşlarımızı Soma davasının karar duruşması olan 11 Temmuz günü Soma'ya davet ediyoruz. Yaşanan tüm iş yeri katliamlarına karşı hak, hukuk ve adalet mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz."