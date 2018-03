Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk Günü Yürüyüşü ve Festivaline katılmak üzere New York'a geldi.

Washington'daki temaslarını tamamlayarak trenle New York'a gelen Bozdağ'ı tren garında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve New York Başkonsolosu Levent Bilgen karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, New York'ta Türk Günü Yürüyüşü ve Balosu'na katılacak.

Bozdağ'ın Türk dernek temsilcileriyle de biraraya gelmesi bekleniyor.