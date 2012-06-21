Bedelli başvurusu 70 bini buldu

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikte başvuru sayısının 69 bin 73'e ulaştığını belirterek, ''Yurtdışından postayla yapılan müracaatlar buna dahil değil'' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, gazeteciler Bakan Yılmaz'a soru sormak istedi. Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, gazetecilere ''Bedelliyi mi soracaksınız'' dedi. Bunun üzerine Yılmaz, ''Başvuru sayısı 69 bin 73'e ulaştı. Yurtdışından postayla yapılan müracaatlar buna dahil değil'' dedi.

Bedelli askerlik için öngörülen 6 aylık başvuru süresi, 15 Haziran Cuma günü sona ermişti.