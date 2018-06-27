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"Bedelli askerliğin bedeli gelir düzeyine göre belirlenmeli"

BBP Genel Başkanı Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, "Gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi.

"Bedelli askerliğin bedeli gelir düzeyine göre belirlenmeli"

BBP Genel Başkanı Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, "Gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:07
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"Bedelli askerliğin bedeli gelir düzeyine göre belirlenmeli"

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim sonuçları ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik edip, başarı dileyerek, "MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ediyorum, Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısını bugün Meclis temsilindeki adaletin neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

BBP olarak yeni sistemin tam olarak uygulanması için herkesin üzerine düşen görevi yapacağını belirten Destici, "Soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bütün mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve Yüksek Secim Kurulu'na teşekkür

Destici, 24 Haziran akşamı Anadolu Ajansına yönelik haksız iddiaları da hatırlatarak, "Anadolu Ajansı'nın (AA) üzerinde birtakım spekülasyonlar yapıldı. Bütün basın ve medya kuruluşlarımız AA'nın verdiği sonuçları kullandılar. Neticede AA'nın sonuçlarıyla YSK'nın sonuçlarının örtüştüğü ve güvenilir olduğu herkes tarafından görüldü. Bu anlamda AA teşekkürü hak ediyor." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da teşekkür eden Destici, "YSK, yapılan karalama ve itibarsızlaştırma kampanyalarına göğüs gererek girdiği bu seçimden alnının akıyla çıkmıştır. Bu anlamda Türkiye'nin yüz akı oldular." diye konuştu.

Destici, HDP'nin barajı aşmasında CHP oylarının etkili olduğunu savunarak, "CHP'den HDP'ye oyların kaydığını görüyoruz. Bunu hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Kandil'in açıklamalarıyla teyit ettiler. CHP açıkça HDP'yi barajı geçirme operasyonu yaptı. Bundan sonra HDP'nin yaptığı her olumsuz hareketin faturası CHP'ye de çıkacaktır. Bu vebal CHP'nin sırtındadır." açıklamasında bulundu.

"Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir"

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizen Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.

Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönündedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
BBPBüyük Birlik PartisiMustafa DesticiSeçim SonuçlarıBedelli Askerlik
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