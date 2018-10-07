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"BBP yerel seçimlere hazır"

BBP Genel Başkanı Destici, "Büyük Birlik Partisi, büyükşehirler başta olmak üzere tüm il, ilçe ve beldelerde 2019 yerel seçimlerine girmek için hazır." dedi.

"BBP yerel seçimlere hazır"

BBP Genel Başkanı Destici, "Büyük Birlik Partisi, büyükşehirler başta olmak üzere tüm il, ilçe ve beldelerde 2019 yerel seçimlerine girmek için hazır." dedi.

07 Ekim 2018 Pazar 13:50
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"BBP yerel seçimlere hazır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin bir otelde "Hedef 2019 Yerel Seçimler" başlığıyla düzenlediği Genel İstişare Kurulu Toplantısının kapanışına katıldı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından 7 Ekim'de idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunu değerlendiren Destici, bu vatandaşların bekledikleri süre içerisinde sağlık hizmetinden faydalanamadığını ve yaşları büyük olduğu için iş bulurken zorlandığını ifade etti.

Destici, Genel İstişare Kurulu Toplantısı kapsamında seçimin ön hazırlığının yapıldığını, parti kurullarında yapılan istişare sonucunda birtakım kararların alındığını bildirdi.

Tecrübeli bir siyasi hareket olduklarını vurgulayan Destici, "Büyük Birlik Partisi, büyükşehirler başta olmak üzere tüm il, ilçe ve beldelerde 2019 yerel seçimlerine girmek için hazır. Yerel seçimlerle ilgili Merkez Karar Yönetim Kurulumuzda 3 arkadaşımızı görevlendirdik. Hep birlikte yerel seçimlerin Büyük Birlik Partisi'nin bir zafer seçimi olması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulunun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından aday adaylığı başvurularının başlatılacağını belirten Destici, "Gönlü millet, devlet, vatan, ezan, din sevgisiyle dolu olan bütün vatandaşlarımıza Büyük Birlik Partisi'nden yerel seçimlerde aday olmaları konusunda da çağrı yapıyorum. Tabii burada çağrımız öncelikle elbette ki kendi camiamıza ve arkadaşlarımızadır." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiBBPMustafa Destici
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