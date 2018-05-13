"BBP'nin oyu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a"

BBP Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için Cumhur İttifakı'na 'evet' dedikleri iddiasına ilişkin, "Eğer biz sadece milletvekilliği için buna evet dediysek, başka yerlerden de bize milletvekilliğiyle ilgili teklifler yapıldı. Burada mesele milletvekilliği meselesi değildir. Mesele devletin bekası, vatanın birliği, milletin dirliği meselesidir. Bazıları hala bunu anlayabilmiş değildir." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TES-İŞ Sendikası'nda düzenlenen BBP Genel İstişare Kurulları Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Destici, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP üyelerinin 15 Temmuz hain FETÖ darbesine karşı koyduğunu belirterek bunun için dava arkadaşlarına teşekkür eden Destici, "Kim, hangi güç, içerden ya da dışarıdan Türkiye'nin birliğine, kardeşliğine, devletinin bekasına, vatanının bütünlüğüne, üniter yapısına ya da milli iradenin seçtiği siyasilere, hükümetlere müdahale ederse dün ve bugün olduğu gibi yarın da Alperenleri ve BBP'lileri karşısında bulacak." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'nin artık eski sistemle yönetilmesinin mümkün olmadığını, yeni bir sisteme ihtiyaç duyduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalındığını aktaran Destici, 16 Nisan halk oylamasına giden sistem ve anayasa değişikliği sürecinin de böylece başladığını bildirdi.

"TBMM'de temsilde adalet yerine gelecek"

BBP'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'yi bu köhne sistemden kurtaracağını her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Destici, partisinin sistem değişikliği paketine "evet" dediğini aktardı.

Daha sonra ise uyum yasası paketinin gündeme geldiğini belirten Destici, "Uyum yasası paketine karşı çıkanlar bugün dört elle sarılıp 'millet ittifakı' adını verdikleri karma ve karışık ittifakı nasıl da oluşturdular? Demek ki bu değişiklik, yasa olumluymuş. Önümüzdeki seçimlerden sonra yasa değişikliğinin sonucu olarak, 16 Nisan referandumundaki anayasa değişikliğinin bir sonucu olarak yürütme istikrara kavuşacak, istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmayacak. TBMM'de de temsilde adalet yerine gelecek. Belki de 80 darbesinden sonra TBMM temsilde adaletin en fazla gerçekleştiği bir dönemi yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim güvenliğiyle ilgili bazı düzenlemelere itiraz edildiğini kaydeden Destici, terör örgütünün sandıklara müdahale etmesinin önüne geçecek, Doğu ve Güneydoğu'da terörün etkisinin olduğu yerlerde sandıkların birleştirilmesine karşı çıkılmasını anlayamadıklarını vurguladı.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK karşı çıksa anlarız, onun HDP'si DBP'si başka türevleri karşı çıksa anlarız. Ama ana muhalefet partisi ve onun arkasından gidenler buna niye karşı çıkıyor, onu anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Acaba aralarında gizli bir anlaşma mı var diye aklımıza getirmekten kendimizi alamıyoruz. İnşallah böyle bir şey yoktur diye ümit ediyoruz. Ama özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakma hesabını yaparak, ikinci turda HDP'nin oyunu da peşinen kendi taraflarında görenlerin bu gizli pazarlığın içinde olabileceği ihtimalini de asla gözden kaçırmamız gerektiğinin de altını çiziyorum."

"Verdiğiniz kararın arkasında sonuna kadar dimdik durmak gerekir"

BBP olarak Cumhur İttifakı'nı doğru bulduklarını anlatan Destici, ilk günkü kararlılıklarının 24 Haziran seçimlerine kadar devam edeceğini, yeni sistemin Türkiye'de uygulamaya geçmesi sürecinde de yer alacaklarını kaydetti.

Bazılarının camiaları içinde fitne çıkarmaya çalıştığını ifade eden Destici, BBP'nin milletvekilliği için Cumhur İttifakı'na "evet" dediğine ilişkin iddialara, "Eğer biz sadece milletvekilliği için buna evet dediysek, başka yerlerden de bize milletvekilliğiyle ilgili teklifler yapıldı. Burada mesele milletvekilliği meselesi değildir. Mesele devletin bekası, vatanın birliği milletin dirliği meselesidir. Bazıları hala bunu anlayabilmiş değildir." yanıtını verdi.

Devlet, millet, ülke söz konusu olduğunda başka çıkarların peşinden koşmadıklarını ve koşmayacaklarını bildiren Destici, bundan sonra da inandıkları yolda yürüyeceklerine işaret etti.

BBP olarak seçimlerde Cumhur İttifakı içinde yer alacaklarını duyurduklarını, bu ittifaka da iki şekilde fitne sokulmaya çalışıldığını anlatan Destici, şöyle konuştu:

"Bazı iddialar gündeme getiriliyor. Oyumuz cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a ama milletvekili seçimlerinde başka birisine. Ya da tam tersi oyumuz milletvekili seçimlerinde şu partiye, bu partiye cumhurbaşkanlığında da başka birisine. Bunların ikisi de yanlıştır, doğru değildir. Eğer bir kararın altına imza attıysanız, duruş sergilediyseniz o zaman verdiğiniz kararın arkasında sonuna kadar dimdik durmak bizim boynumuzun borcudur. Bizim oyumuz, BBP'nin oyu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı'na ve AK Parti listelerinde, müşterek listede yer alacak olduğumuz için Cumhur İttifakı'na ve arkadaşlarımızın olduğu listeyedir."