BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye herkesin hakkını savunuyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa temasları kapsamında, merkez Karaköprü ilçesinde partisinin teşkilat üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı mücadele eden Türk ordusuna başarılar diledi.

Parti olarak kuruluşlarından itibaren terörle mücadelede devlet ve milletin yanında bir politika izlediklerini belirten Destici, terörün tüm unsurlarına karşı Türkiye'nin şu anda topyekun bir mücadele sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesinin güçlü ve lider ülkesi olduğuna değinen Destici, Türkiye'nin güçlü olduğu sürece bölgede kimsenin istediğini yapmaya cesaret edemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin bütün coğrafyadaki kardeşlerinin hakkını ve geleceğini savunduğunu ifade eden Destici, "Türkiye teröre bulaşmamış ve teröristlere destek vermemiştir. Türkiye, Türklerin de Arapların da Kürtlerin de hakkını savunuyor, elbette ki Türkiye Cumhuriyetinin ve vatandaşlarının da hakkını savunuyor. Hepsinin birliği için Türkiye'nin verdiği bu mücadele inşallah sonuna kadar devam edecektir. Bölgede emperyalistler değil bölgenin gerçek sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen ve Müslümanlar kazanacak, kardeşlik galip gelecektir." diye konuştu.

"Kavganın kimseye faydası yok"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye içinde birlik ve beraberliğimizi mutlaka korumamız lazım. Hep birlikte devletimizin, ordumuzun ve devletimizi yönetenlerin yanında durmamız lazım. Siyasi çıkarlar uğruna kamplaşma ve bunun neticesinde bir çatıştırma alanı oluşturmaya çalışanlara asla fırsat vermemiz lazım. Ana muhalefet partisi başta olmak üzere bütün Meclisteki iktidarı ve muhalefetiyle bütün partilerin meclis dışındaki partilere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrımız budur; önce birlik, önce devletimiz, önce ülkemiz, önce milletimiz, önce inançlarımız ve önce değerlerimizdir. Buna hep birlikte sahip çıkalım. Şu anda ülkemiz ve milletimiz büyük badirelerin içerisinde geçmektedir onun için şimdi sen ben kavgasının A partisi B partisi kavgasının kimseye bir faydası yoktur. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimleri bir kavga ortamına bir kamplaşma ortamına dönüştürmeye çalışanlara da asla ve kata fırsat vermeyelim. Rahmetli başkanımızın dediği gibi 'Seçimler gelir geçer, biz yine birlikte yaşamaya devam ederiz.' Onun için önce ülkemizdir."

"100 yıl önceki oyunlara düşmeyelim"

Destici, halka oyuna gelmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, "Bizi 100 yıl önce olduğu gibi Arap dünyasıyla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Arap dünyası ile aramıza nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar maalesef bazı Arap ülkeleri de bunlara prim veriyor. Onların istediği istikamette hareket ediyorlar, onları da uyarıyoruz yüz yıl önceki oyunlara düşmeyelim biz Allah'ın 'Müslümanlar birdir' emriyle birbirimize bağlanmışız. Onun için bizim için önce kardeşlik hiç kimse kardeşlik hukukunu çiğnemesin ve önce emperyalistlerin yanında değil kardeşinin yanında ve kardeşlerinin çıkarlarının ve geleceğinin yanında dursun." diye konuştu.