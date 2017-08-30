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BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na 'tutuklu vekiller' tepkisi

BBP Genel Başkanı Destici, "Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladığı sonuç bildirgesinde 'tutuklu vekiller' derken teröristlerin arkasında duran, onlara silah taşıyan hainlerin de mi tahliyesini istiyor?" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na 'tutuklu vekiller' tepkisi

BBP Genel Başkanı Destici, "Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladığı sonuç bildirgesinde 'tutuklu vekiller' derken teröristlerin arkasında duran, onlara silah taşıyan hainlerin de mi tahliyesini istiyor?" dedi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 16:34
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BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na 'tutuklu vekiller' tepkisi

ANKARA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tutuklu vekillerin tahliyesi"ne ilişkin açıklamasını, "Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladığı sonuç bildirgesinde 'tutuklu vekiller' derken Tuğba Hezer'i mi, sırtını PKK/PYD’ye dayayan Figen Yüksekdağ'ı mı, Kandil'den talimat alarak Kandil'in sözcülüğünü yapan, bu milletin evladına kurşun sıkan teröristlerin arkasında duran, onlara silah taşıyan hainlerin de mi tahliyesini istiyor? Kılıçdaroğlu'nun vekilleri bu şekilde genelleştirmesinin doğru olmadığını düşünüyorum." şeklinde değerlendirdi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlayarak başladı. Destici, Türk topraklarını işgal etmek isteyenlerle içerideki mandacı zihniyetin hain emellerinin 30 Ağustos’ta yerle bir edildiğini vurguladı.

Arakanlı Müslümanların uğradığı katliama da değinen Destici, Batı dünyasının, masumların öldürülmesi karşısında her zamanki gibi sessiz kalarak ikiyüzlü tavrını sürdürdüğünü söyledi. Destici, "Sözde barıştan, kardeşlikten yana olan emperyalistlerden beklentimiz yok. 'Teröristlere demokratik hakları verilmiyor' diye Türkiye'yi yönetenleri diktatörlükle suçlayanların Arakanlı Müslümanları bir kez ağızlarına aldıklarını duyuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

CHP'nin "Adalet Kurultayı"

CHP'nin Çanakkale'deki Kocadere Kamp alanında düzenlediği "Adalet Kurultayı" etkinlikleri sırasında bazı partililerin alkol almasını eleştiren Destici, bunun, hem Çanakkale ruhuna ihanet hem de şehitlere ve büyük Müslüman Türk milletine açıkça yapılmış bir hakaret olduğunu belirtti.

CHP yönetiminin bu konuda yaptığı açıklamaları yetersiz bulduğunu dile getiren Destici, parti yönetiminin kamuoyu önünden herkesten özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Destici, "Bunların partiyle ilişiğinin kesildiğine dair belge kamuoyuyla paylaşmalı ve bunların hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Böylece bundan sonra hiç kimse böyle bir seviyesizliği yapmasın." dedi.

Kurultay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun okuduğu sonuç bildirgesini de eleştiren Destici, siyasi partilerin yasal çerçevede her türlü faaliyeti yapma hakkına sahip olduğunu belirtti. Destici, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutuklu vekillerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklamasını doğru bulmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı sonuç bildirgesinde katılacağımız ve katılmayacağımız şeyler var. Dikkatimizi çeken tutuklu vekillerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklamada Kılıçdaroğlu, 'tutuklu vekiller' derken Tuğbay Hezer'i mi sırtını PKK/PYD'ye dayayan Figen Yüksekdağ'ı mı Kandil'den talimat alarak Kandil'in sözcülüğünü yapan, bu milletin evladına kurşun sıkan teröristlerin arkasında duran, onlara silah taşıyan hainlerin de mi tahliyesini istiyor? Kılıçdaroğlu'nun vekilleri bu şekilde genelleştirmesinin doğru olmadığını düşünüyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
BBPDesticiKılıçdaroğlu
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