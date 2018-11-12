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BBP'de yerel seçim takvimi belli oldu

Büyük Birlik Partisinde (BBP) 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru tarihi, 19 Kasım-21 Aralık olarak belirlendi.

BBP'de yerel seçim takvimi belli oldu

Büyük Birlik Partisinde (BBP) 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru tarihi, 19 Kasım-21 Aralık olarak belirlendi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:47
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BBP'de yerel seçim takvimi belli oldu

ANKARA

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Genişletilmiş Divan Toplantısı'nda 31 Mart yerel seçimi ve aday belirleme süreçlerine ilişkin kararlar alındı.

Belediye başkanlığı aday adaylığı müracaatlarının 19 Kasım-21 Aralık tarihlerinde yapılması ve tüm adayların merkez yoklaması yöntemiyle belirlenmesine karar verildi.

Öte yandan, il genel meclis ve belediye meclisi üyelik başvuralarının ise 11 Ocak 2019'a kadar devam edeceği belirtildi.

Başvuru ücretleri, büyükşehir belediye başkanlığı için 3 bin lira, il belediye başkanlıkları ve nüfusu 50 bin ve üzerinde olan ilçeler için 2 bin lira, nüfusu 50 binin altında olan ilçeler için bin lira, belde belediye başkanlıkları ve ilçe encümenlikleri için 500 lira olarak belirlendi.

Müracaatlar, BBP Genel Merkezi veya aday adayı olunan il ve ilçe teşkilatlarına yapılabilecek.  

AA

Anahtar Kelimeler:
BBPYerel Seçim
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