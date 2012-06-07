Baykal'a tazminat ödeyecek

ANKARA

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, kendisine ''iftira ve hakaretlerde bulunduğu'' gerekçesiyle açtığı davada, İklim Ayfer Kaleli'den 5 bin lira manevi tazminat kazandı.

Dava, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde karara bağlandı. Hakim Ahmet Arslan, tazminat talebini kısmen kabul ederek, Kaleli'nin, Baykal'a 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kararla ilgili Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

''Sayın Deniz Baykal'a ilişkin çeşitli basın yayın kuruluşlarında yer alan İklim Ayfer Kaleli'nin taciz iddialarına ilişkin açılan tazminat davasında, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, taciz iddialarının asılsız ve yalan olması nedeniyle İklim Ayfer Kaleli'yi 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum etmiştir.''

Dava dilekçesinde, Kaleli'nin, 7 Mart 2011'de yayımlanan haberlerde, ''Baykal'ın kendisini elle ve ağızla taciz ettiği'' iddialarında bulunduğu belirtilerek, iddiaların ''gerçek dışı ve yalan olduğu'' kaydedilmiş ve 20 bin lira manevi tazminat istenmişti.