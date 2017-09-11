Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109622
ALTIN
145.859
DOLAR
3.4024
STERLİN
4.4886
EURO
4.0750
Milli okçulardan 5 madalya
Milli okçulardan 5 madalya
'YGS' müjdesi
'YGS' müjdesi
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Baykal'dan 2019'daki seçimlere ilişkin açıklama

CHP Antalya Milletvekili Baykal, 2019'daki seçimlere ilişkin, "Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak." dedi.

Baykal'dan 2019'daki seçimlere ilişkin açıklama

CHP Antalya Milletvekili Baykal, 2019'daki seçimlere ilişkin, "Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak." dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:58
0 Okunma
Baykal'dan 2019'daki seçimlere ilişkin açıklama

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak." dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Baykal, burada düzenlenen basın toplantısında, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumun arzu ettikleri gibi sonuçlanmadığını söyledi.

"Hayır' yüzde 75 olmalıydı"

Baykal, ilerleyen günlerde vatandaşın önüne bir fırsat geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Referandum olmadı, olmadığını herkesin anlayacağı şekilde ortaya koymak lazım. 'Hayır' yüzde 75 olmalıydı, olmadı. Şimdi bu belirsizliği, alaca karanlık dönemini, dalgalı buğulu ortamı netleştirmek lazım. Bunu düzelteceğiz, millet düzeltecek. Önümüzde yapılacak seçimler, 'Bu anayasayı bu şekliyle uygulayacağım' diyen kişinin uygulama fırsatını bulup bulamayacağı seçim olacak. Millet 'Helal olsun uygula arkadaşım' diyecek mi demeyecek mi bakalım? Tarihi bir an olacaktır. Bizim siyasi tarihimizin, modern Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en kritik, en önemli, en tarihi kararı önümüzdeki günlerde alınacak."

Seçimlerin teorik olarak 2019'da yapılacağını vurgulayan Baykal, "Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak. Orada o iş çıkacak. Orada milletimiz, 'Sen bunu uygulayacağım diyorsun. Bunu uygulamana izin vermiyoruz, bunu kabul etmiyoruz' diyecektir. Öbüründe nasıl başa baş oldu, bunda daha kararlı olacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
2019daki SeçimlerDeniz BaykalBaykalCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Köprü Çanakkale tarihinde bir dönüm noktası olacak"
"Köprü Çanakkale tarihinde bir dönüm noktası olacak"
"Hedef bir milyon Çinli turist"
"Hedef bir milyon Çinli turist"
Gül: Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist SİHA'larla vuruldu
Gül: Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist SİHA'larla vuruldu
Yıldırım: Ülkemizin geleceği parlak, yarınımız aydınlık
Yıldırım: Ülkemizin geleceği parlak, yarınımız aydınlık
MHP Genel Başkanı Bahçeli 'El izi' mağazasının açılışını yaptı
MHP Genel Başkanı Bahçeli 'El izi' mağazasının açılışını yaptı
Altay'dan Danıştay Başkanı Güngör'e istifa çağrısı
Altay'dan Danıştay Başkanı Güngör'e istifa çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına sınırdan destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına sınırdan destek
HDP'lilerin vekilliklerinin düşürülmesi kararı kesinleşti
HDP'lilerin vekilliklerinin düşürülmesi kararı kesinleşti
Mevzubahis Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleridir
Mevzubahis Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleridir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ