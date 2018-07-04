Bayburt'un cumhurbaşkanına yüzde 82 desteğinin sebebi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt'un tek milletvekili olarak 27. Dönem Parlamentosu'na girdi ve milletvekili kaydını yaptırdı.

Fetani Battal, yaptığı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde, hemşehrilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde 82 rekor oyla yeniden seçtiğini belirtti.

Daha önce Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun ardından Erdoğan'ın millet tarafından cumhurbaşkanı seçildiğini, Bayburt'un AK Parti'ye yüzde 80'i aşan oy verdiğini anımsatan Battal, "Bu tesadüfü bir başarı değil, konjonktürel bir şey de değil. Bunun siyasi, sosyolojik ve tarihi sebepleri var aslında. Bu sebepleri es geçersek meseleyi tam anlamamış oluruz." diye konuştu.

"Bayburtlu onu bağrına basar ve destekler"

Battal, "Bayburt'un bu tarihi rekorunun sebepleri nedir diye baktığımızda... Bayburt, 1828 Osmanlı-Rus savaşı döneminde işgal görmüş bir yer. Birinci Dünya Savaşında da Ruslar ve Ermeniler tarafından işgal edildi. İşgal edilmişliğin ne anlama geldiğini çok iyi bilen, idrak eden ve bunu hatıralarında canlı tutan bir halk yaşıyor orada. Yani Bayburt'un siyasi duruşunun merkezi buraya dayanır. Hangi siyasi hareket milli ve yerli bir duruşa sahipse, Bayburtlu onu bağrına basar ve destekler. Bu seçimin istiklal ve istikbal mücadelesi olduğunu gören Bayburtlular, milli ve yerli duruşun temsilcisi olarak Tayyip Bey'i gördüler ve tereddütsüz bir şekilde yüzde 82 oy verdiler." değerlendirmesini yaptı.

"Milleti yaptığınız hizmetlerle memnun edemediğinizde, sadece hamasi söylemlerde bulunmak yeterli olmaz." diyen Battal, AK Parti'nin 16 yılda gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetlerin katma değerinin siyasete yansıdığını, Bayburt'un da seçimde yüzde 82'lik oy oranı ile AK Parti'ye olan desteğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Fetani Battal, Bayburt'u Ankara'da temsil etmenin kendisi için gurur verici olduğunu ve bunun sorumluluğu ile Bayburt için çalışacağını sözlerine ekledi.