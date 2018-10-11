Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Daha önce güvenlik sebebiyle kapatmak zorunda kaldığımız Basra ve Musul konsolosluklarımızı yeniden açıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde teröristler nerede olursa olsun terörle mücadeleye devam edecektir."

Cemal Kaşıkçı olayı

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, “(Cemal Kaşıkçı olayı) Suudi Arabistan ile yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Onların da bizimle iş birliği içinde olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.