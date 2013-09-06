Başörtüsünü yasaklayan bir norm yok

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, "partilerin iç politika malzemesi yapmaması halinde Meclis'te başörtüsü sorununun çözüleceğine" ilişkin sözlerini AA'ya değerlendirdi.

Üniversitedeki başörtüsü yasağının hukuki ve sosyal zemininin olmadığını, yeni bir yönetmelik ya da kanun çıkarmaya ihtiyaç duymadan bu sorunun çözüldüğünü belirten Üstün, "Bu yasağın da insani, hukuki, sosyal boyutu yok. Bugün iş hayatında ve siyasi hayatta başörtüsü yasağının ne insani ne hukuki ne de sosyolojik boyutu var" dedi.

Üstün, zihinlerde olan bu yasağın birlikte bir kararla, anlayış çerçevesinde ortadan kaldırılabileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu, toplumu ayrıştıran değil, bütünleştiren bir yaklaşım olur. Zaten kadınlarımızın önemli bir bölümü başörtüsü takıyor. Toplumun belli bir kesimine siyasi ve iş hayatını kapatmak, hem bu insanların anayasal haklarını engellemek olur hem de toplumsal barışı zedeler. Ayrıca iş hayatındaki verimliliği de o oranda azaltır. 76 milyon insanımızın her birinden maksimum derecede istifade etmemiz lazım. Siyasi ve iş hayatında son derece olan kadınları başörtülü diye dışlamak Türkiye'ye fayda getirmez. Biz kendi iç barışımızı sağlamak zorundayız. O bakımdan bu konuya hala mesafeli duran kişiler veya siyasi partiler varsa bence bu ısrarlarından vazgeçmeleri gerekir. Bu şekilde toplumsal barışa da büyük katkı sağlayacaklardır."

Bu yasak zihinlerde var

"O zaman başörtülü bir kadın milletvekili seçildiğinde gelip burada yemin ederek görevine başlayabilir" sözleri üzerine, Üstün, "Bugün itibariyle zaten başörtüsünü yasaklayan herhangi bir norm yok. Bu yasak zihinlerde var. Dolayısıyla da başörtülü bir milletvekili gelip burada görev yapabilir. Bu konu diğer siyasi partilerin de katkısıyla olursa çok daha güzel olur" dedi.

Üstün, "Bu durumda Merve Kavakçı'nın mağdur olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusuna, "Merve Kavakçı'nın yaşadığı elbette bir mağduriyetti. Onun yaşadığı bir mağduriyetti ama bu konuyu kişiler üzerinden değil de değerler üzerinden yürütmek lazım" yanıtını verdi.