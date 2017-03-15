Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89503
ALTIN
144.800
DOLAR
3.7376
STERLIN
4.5733
EURO
3.9750
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
'Ateş et yoksa ben seni vururum'
'Ateş et yoksa ben seni...

'Başörtüsü kararı birlikte yaşama ilkesine zarar verecek'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı hakkında, "Karar, Avrupa'nın farklılıklarla bir arada yaşama ilkesine ciddi manada zarar verecek." dedi.

'Başörtüsü kararı birlikte yaşama ilkesine zarar verecek'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı hakkında, "Karar, Avrupa'nın farklılıklarla bir arada yaşama ilkesine ciddi manada zarar verecek." dedi.

15 Mart 2017 Çarşamba 11:03
27 Okunma
'Başörtüsü kararı birlikte yaşama ilkesine zarar verecek'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, işverenlerin çalışanların başörtüsü takmasını yasaklamaya hakkı ve yetkisi olabileceği kararının Avrupa'nın farklılıklarla bir arada yaşama ilkesine ciddi zarar vereceğini ve özellikle Müslüman kadınları iş ve toplumsal hayattan daha fazla dışlayacağını bildirdi.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, davaya konu olan olaylarda, başörtülü çalışanlara karşı dine dayalı doğrudan ayrımcılığın yapıldığının gayet açık olduğunu belirtti.

Söz konusu yasağın, "İşveren kurumun tarafsız imajı" gibi bir sebeple meşru gösterilmeye çalışılmasının, dini özgürlüğün hangi sebeple kısıtlandığını gösteren "Tuhaf bir izahat" olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, "Avrupa'da yaşayan gruplar arasında en çok ayrımcılığa uğrayan kesimlerin başında, Müslüman kadınlar gelmektedir. Alınan karar ile bu durum daha kötü bir hale sokulmuştur. Çalışma hayatına katılmaları konusunda ciddi bir engel yaratılmıştır." ifadesini kullandı.

Kararın sadece dava konusu olan ülkelerde değil, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacağını ve bu ülkelerde yaşayan herkesi doğrudan etkileyeceğini aktaran Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Bu karar ile birlikte, kamuda dini sembollerin giyilmesini ve normal hayatta peçe giyilmesini yasaklayan Fransa ve Belçika gibi ülkelerin artması, özel sektör işverenlerin başörtüsü veya diğer dini sembolleri kullanan çalışanları işe almaması bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Son olarak, Avrupa'da var olan ve günden güne yükselen İslamofobi, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bu kararı ile birlikte kendisine yeni bir hukuki gerekçe daha bulmuştur. Daha da kötüsü, Avrupa'da yükselen aşırı sağın eli bu kararla birlikte daha da güçlenmiştir."

"Karar, Müslüman kadınları iş ve toplumsal hayattan daha fazla dışlayacak"

Yeneroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Din ve inanç özgürlüğü ile ayrımcılık yasağı, tüm uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve belgelerinde yer alan özgürlüklerin en önemlilerinden ikisi olarak yer almaktadır. Her fırsatta, hoşgörü ve toleransın beşiği olarak kendini sunan, kadın ve erkek eşitliğini sağlamanın temel gayesi olduğunu iddia eden Avrupa'nın Adalet Divanı'nda bu yönde olumsuz bir kararın çıkması, farklılıklarla bir arada yaşama ilkesine ciddi manada zarar verecek ve özellikle Müslüman kadınları iş ve toplumsal hayattan daha fazla dışlayacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu BaşkanıTBMMAB Adalet DivanıBaşörtüsü Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Ben bu ülkenin çıkarlarını savunmak zorundayım
Ben bu ülkenin çıkarlarını savunmak zorundayım
"Venedik Komisyonu 'hayır'dan yana taraf olmuştur"
"Venedik Komisyonu 'hayır'dan yana taraf olmuştur"
Dışişleri Bakanlığı: Mogherini ve Hahn'ın basiretsiz açıklamaları değer taşımıyor
Dışişleri Bakanlığı: Mogherini ve Hahn'ın basiretsiz açıklamaları değer taşımıyor
Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
"Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar"
"Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ