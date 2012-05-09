Başkanlık sistemini üniversiteler de tartışmalı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Gökhan Çetinsaya'yı bakanlıktaki makamında kabul etti.



Bakan Bağış, bugünün "9 Mayıs Avrupa Günü" olduğunu hatırlatarak, bu anlamlı günde Türkiye'nin en önemli, en stratejik ve geleceğinin belirlenmesinde çok önemli rol oynayan YÖK'ün Başkanı'nı kabul etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

YÖK'le bakanlık olarak yakın çalıştıklarını ifade eden Bağış, daha önceki başkanlarla olduğu gibi Çetinsaya ile de aynı hassasiyetle çalışacaklarına emin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin işsizlik, terör gibi, gündemindeki konular hakkında hem akademik çevrelerin hem de öğrencilerin fikir beyan etmesini çok anlamlı bulduğunu ifade eden Bağış, şunları kaydetti:

"Bu konuda şiddete başvurmadan medeni bir şekilde tartışmaların yapılabileceğinin gösterilmesi için YÖK'ün ve YÖK'e bağlı üniversitelerimizin çok önemli görevler üstlenebileceğine olan inancımı bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Son birkaç gündür medyanın sıkça gündeme aldığı başkanlık sistemi tartışmalarında da üniversitelerimizin katkılarını duymak isterim."

Bir basın mensubunun AB Bakanlığının "Avrupa Türkiye ile, Türkiye Avrupa ile daha güçlü" kampanyasının bulunduğunu belirterek, bu kampanyanın nasıl devam edeceğini sorması üzerine Bağış, "Kampanyamız birkaç aşamalı, bizi izlemeye devam edin" dedi.

Kampanyaya hiçbir ücret talep etmeden destek veren bütün medya kuruluşlarına teşekkür eden Bağış, gazetelerdeki ilanların ve televizyonlardaki spotların da medya kuruluşlarının Türkiye'nin demokratikleşme ve şeffaflaşma sürecine katkılarının eseri olduğunu ve ücretsiz yayımlandığını söyledi.

Fransa ve Yunanistan'daki seçimler

Fransa ve Yunanistan'daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiği yönündeki soru üzerine Bağış, şu anda değerlendirme yapmak için çok erken olduğunu, hükümetlerin kurulmasını beklemekte fayda bulunduğunu ifade etti.

Fransa'da yeni hükümet netleştikten sonra bu hükümetle temasların kurulacağına dikkati çeken Bağış, "Kendilerinin Türkiye'nin AB süreciyle ilgili olarak bugüne kadar verdikleri sinyaller çerçevesinde daha olumlu neticeler ümit ediyoruz. Ama dediğim gibi dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Görelim, tutumlarına bakalım ondan sonra değerlendirmelerimizi yaparız" dedi.