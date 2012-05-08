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Başkanlık sistemi uygun değil

Bahçeli, ''Türkiye'nin bugünkü siyasi ve sosyal ortamında başkanlık sistemini uygun bulmuyoruz'' dedi.

Başkanlık sistemi uygun değil

Bahçeli, ''Türkiye'nin bugünkü siyasi ve sosyal ortamında başkanlık sistemini uygun bulmuyoruz'' dedi.

08 Mayıs 2012 Salı 12:46
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Başkanlık sistemi uygun değil
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bugünkü siyasi ve sosyal ortamı içerisinde başkanlık sistemini uygun bulmadıklarını söyledi. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bir gazetecinin, ''Başkanlık sistemiyle ilgili yeni bir tartışma başladı. Sizin değerlendirmeniz ne olacak bu konuda?'' sorusu üzerine Bahçeli, ''MHP olarak geçmiş dönemde Türkiye'nin gündemine sunulmuş olan başkanlık sistemi üzerinde görüşlerimizi çok net olarak ifade etmiştik. Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal ortamı içerisinde başkanlık sistemini uygun bulmuyoruz. 'Parlamenter sistemle Türkiye hedefe doğru yürümelidir' düşüncesini hala paylaşıyoruz'' diye konuştu. 
Bahçeli, bir başka gazetecinin, ''Zamanlamayı manidar buluyor musunuz?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Artık Sayın Başbakan ve yol arkadaşlarının bu usulü, alışkanlık haline dönüşmüştür. Mutlaka, yurtdışına çıkarken kendisini unutturmayacak bir konuyu ülkenin gündemine vermektedir. Partisinin üst yöneticileri ile yandaş medyalar aracılığıyla dönünceye kadar bu da tartışılmaktadır. Her gidişinde bunu yapıyor. Bunları normal karşılamak lazım. Medya da bu kadar aşırı bir şekilde olağanüstü bir anlam yüklememelidir. Dershanelerin kapatılması konusu böyledir, tiyatro konusu böyledir, başkanlık sistemi böyledir ama bozuk sütü bir türlü ağzına almıyor. Bunlar üzerinde dursa daha gerçekçi politika üzerinde faaliyetini sürdürmüş olur.''
''Yeni anayasa çerçevesinde, başkalık sistemi gündeme gelecektir. Sizin için bu uzlaşmazlık noktası olabilir mi?'' sorusuna Bahçeli, ''O onların bileceği iş. Biz düşüncelerimizi yazım aşamasına gelen bir çalışma bütünlüğü içinde samimi olarak toplantılara sunacağız. Her görüşümüzün arkasında kararlı bir şekilde durup, masadan kalkmayacağız'' yanıtını verdi.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 04:50
Anahtar Kelimeler:
Başkanlık Sistemi
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