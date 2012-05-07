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Başkanlık sistemi tartışılabilir

Erdoğan, yeni anayasa yazılım sürecinde başkanlık sisteminin tartışılabileceğini söyledi.

Başkanlık sistemi tartışılabilir

Erdoğan, yeni anayasa yazılım sürecinde başkanlık sisteminin tartışılabileceğini söyledi.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 16:44
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Başkanlık sistemi tartışılabilir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Başkanlık sistemine ilişkin, şöyle konuştu:
''Türkiye'de başkanlık sistemiyle ilgili olarak daha önce 'Tartışılır ancak gündemimizde değil' demiştiniz. Sayın Bozdağ'ın açıklamaları var, 'Yeni anayasa hazırlanırken tartışılabilir' diye. Artık Türkiye'nin gündeminde midir başkanlık sistemi?'' sorusu üzerine de yeni anayasa çalışmalarında yazım sürecinin başladığını hatırlatarak, ''Bu süreç içerisinde tartışılabilir. Bunlar hepsi demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Bu başkanlık sistemi mi olur, yarı başkanlık sistemi mi olur bunların hepsi tartışılabilir. Tartışmaların sonucunda eğer parlamento burada 'Şu sisteme de geçebiliriz, uygundur' diyorsa, bizim zaten söyleyebilecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Ama bütün mesele müsademe-i efkardan barika-i hakikat doğar. Yani fikirlerin çatışmasından, çarpışmasından, müzakeresinden hakikat güneşi doğar.''

Esed rejimine karşıyız
Başbakan Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak da ''Biz burada rejime karşıyız. Bizim biliyorsunuz bir sözümüz var Türklerin; zulüm ile abad olunmaz. Ve bizden de kimse zalimlerin yanında yer almamızı beklemesin'' dedi.
Rejimin bu işe daha fazla dayanabileceği inancında olmadığını belirten Başbakan Erdoğan, ''İnanıyorum ki er veya geç Suriye'de milli irade kazanacaktır, halk kazanacaktır. Hiçbir zaman, halklara karşı, millete karşı zafer elde edilemez. Milletle beraber olursanız zaferle iç içe olursunuz, milletin karşısında olursanız her an mahkum olmaya, her an kaybetmeye... İşte diğer dünyadaki örnekleri ortada, Suriye'nin akıbeti de bu olacaktır diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Türkiye'ye karşı yanlış süratle düzeltilir
Başbakan Erdoğan, Sloven bir gazetecinin, dünkü cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Fransa'nın Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili farklı bir görüşü olup olmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlarken de, ''Temenni ederim ki Sayın Hollande ile de bu dönem içerisinde bu talihsiz gidişi geri döndüren bir tavır takınılır ve Fransa-Türkiye işbirliğini hemen tesis etmek suretiyle AB süreci içerisinde, resmi olarak söylüyorum 1963'ten bu yana yani yaklaşık 50 yıllık bir süreçte AB kapısında bekletilen Türkiye'ye karşı bu yanlış süratle düzeltilir'' dedi.

Slovenya Başbakanı Jansa
Slovenya Başbakanı Janez Jansa ise Türkiye'nin bölgesinde istikrar oyuncusu olmaya devam ettiğini ve Suriye'deki katkılarını takdir ettiklerini belirterek, ''Slovenya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini bir kez daha ifade ettik. Bu destek aynı zamanda Sloven halkının da desteğidir'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 08:45
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanBaşkanlık SistemiBaşkanlıkRecep Tayyip
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