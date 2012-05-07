Başkanlık sistemi müzakere edilmeli

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, denetimin en etkin yapılmasına izin veren sistem olan başkanlık sisteminin müzakere edilmesi gerektiğini söyledi

TBMM - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Meclis'te düzenlenen Parlamenter Denetim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de mevcut anayasadaki sistemin adına ''parlamenter sistem'' denilemeyeceğini, kuvvetler ayrılığını tam olarak görmenin zor olduğunu, söz konusu sistemin denetimin etkin şekilde yapılmasına da izin vermediğini belirterek, ''Denetimin en etkin yapılmasına izin veren sistem, başkanlık sistemidir. Gerçek anlamda yasama ve yürütmenin birbirine karşı bağımsız olduğu başkanlık sistemini müzakere etmek lazım'' diye konuştu.



AA