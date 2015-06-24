'Başkanlık konusunda kimseyle temasım olmadı'

ANKARA - TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal, meclisteki yemin törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, "Uzun bir maratonu yönettiniz, nasıl geçti?" sorusu üzerine, Baykal, "Çok iyi geçti. Daha uyumlu, elbirliğine, işbirliğine açık bir anlayış içinde çalışacağımız izlenimini aldım" diye konuştu.



Yemin törenini belli amaçlarla değerlendirmeye yönelik bir arayış olmadığını kaydeden Baykal, "Türkiye'de milletvekilleri o karmaşık, Türkçe'si çok sıkıntılı yemini çok rahat ve güzel bir şekilde okudular. Bu benim dikkatimi çekti. Bundan önceki yemin törenlerine göre, bu defa milletvekillerimizin bu yemini çok daha rahat ettiklerini gördüm" ifadelerini kullandı.



"Minik bir dil sürçmesi yaşadığının" belirtilmesi üzerine, Baykal, "Olabilir. Salondaki tebessümler hemen beni uyardı. Yıllarca Meclis Başkanı lafına alışmamışım, başka bir ifadeye alışmışım, o kendisini hemen hissettirdi" dedi.



"Başkanlık için de süreç başlıyor. Siz kürsüde iken medyaya adaylığınızın kesinleştiği yolunda bilgiler de yansıdı" sözlerine, Deniz Baykal, "Kıpırdamadığımı biliyorsunuz. Benimle hiç bir ilgisi yok. Saat 15.00'ten bu yana bir saatlik iftar yemek molası hariç, hep buradaydım, bu konularda kimseyle hiç bir temas yapmadım. Hep birlikte izliyoruz, bakalım" karşılığını verdi.

