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Başkanlığıma mal olacaksa olsun

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kürt sorununa yönelik çözüm önerilerinin arkasının geleceğini söyledi.

Başkanlığıma mal olacaksa olsun

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kürt sorununa yönelik çözüm önerilerinin arkasının geleceğini söyledi.

10 Haziran 2012 Pazar 15:27
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Başkanlığıma mal olacaksa olsun

İSTANBUL 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT 1'de yayımlanan ''Politik Açılım'' programında, gazetecilerin Kürt sorununun çözümüne ilişkin sorularını yanıtladı. 
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Kürt sorunu ilişkin çözüm önerisine ilişkin olarak, önemli bir adım attıklarını, bunun arkasının mutlaka geleceğini belirterek, ''Bütün mesele bu sorunun çözülmesi. Bu sorun çözülür, insanlar yaşamını yitirmezlerse, bu benim genel başkanlığıma mal olacak olsun'' dedi.
Kılıçdaroğlu, ''MHP'yi de ikna ederiz, BDP'yi de ikna edebiliriz, bir araya gelebiliriz. Ama hemen birisi reddetti diye bir umutsuzluğa kapılmamamız gerekiyor. Onlar bize kızabilirler ama biz onlara kızmayalım. Onları biz anlayalım, niye kızdıklarını da anlayalım. Onların da bir politikaları var, onların da bir duruşları var, onlara da saygı göstermemiz lazım ama hep beraber şunu yapmamız lazım, ortada bir sorun var, ben elimi uzatıyorum, sen de elini uzat. Bu sorunu masaya oturup bir çözelim'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 07:27
Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu
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