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'Basının önemini en somut şekilde 15 Temmuz 2016'da gördük'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "Basının önemini en somut şekilde 15 Temmuz 2016'da gördük. FETÖ'nün darbe girişiminde tüm medya kuruluşlarımız tek yürek oldu, ülkemize sahip çıktı." dedi.

'Basının önemini en somut şekilde 15 Temmuz 2016'da gördük'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "Basının önemini en somut şekilde 15 Temmuz 2016'da gördük. FETÖ'nün darbe girişiminde tüm medya kuruluşlarımız tek yürek oldu, ülkemize sahip çıktı." dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:48
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'Basının önemini en somut şekilde 15 Temmuz 2016'da gördük'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Basının önemini en somut şekilde 15 Temmuz 2016'da gördük. FETÖ'nün darbe girişiminde tüm medya kuruluşlarımız tek yürek oldu, ülkemize sahip çıktı. Demokrasinin, milletimizin, devletimizin ve milli iradenin yanında saf tuttu." ifadelerini kullandı.

Çalık, basından sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Çalık, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünün demokrasinin ayrılmaz unsurları olduğunu vurguladı.

Basın kuruluşlarının özgür, tarafsız, objektif şekilde görevlerini yerine getirirken ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemelerinin, sorumlu bir yayıncılık üstlenmelerinin de önem taşıdığını vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Basının önemini en somut bir şekilde 15 Temmuz 2016'da gördük. FETÖ'nün darbe girişiminde tüm medya kuruluşlarımız tek yürek oldu, ülkemize sahip çıktı. Demokrasinin, milletimizin, devletimizin ve milli iradenin yanında saf tuttu. Basın, göstermiş olduğu bu hareketle ihanet girişiminin bastırılmasında büyük rol oynadı. Görevini layıkıyla ve onuruyla yapan basın kuruluşlarının halkın doğru bilgilendirilmesi açısından ne kadar elzem ve gerekli olduğu bu alçakça saldırıya karşı gösterilen ortak tavır sayesinde bir kez daha kanıtlanmıştır."

AA

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AK PartiÖznur ÇalıkBasınBasının önemiFETÖ
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