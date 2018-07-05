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Basın yoluyla parti içi meseleleri konuşmam

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Sözcüsü Tezcan'ın "olağanüstü kurultay" açıklamasına ilişkin, "Ben basın yoluyla açıklama yapmam." dedi.

Basın yoluyla parti içi meseleleri konuşmam

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Sözcüsü Tezcan'ın "olağanüstü kurultay" açıklamasına ilişkin, "Ben basın yoluyla açıklama yapmam." dedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:21
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Basın yoluyla parti içi meseleleri konuşmam

KIRKLARELİ

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "Genel merkezimizin ve sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur. MYK'mızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur." yönündeki açıklaması hatırlatılarak, konu hakkındaki düşünceleri sorulan İnce, "Ben basın yoluyla açıklama yapmam. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım." ifadelerini kullandı.

Kendisine parti içinden çokça destek geldiği belirtilerek, bu konudaki düşüncelerinin sorulması üzerine İnce, "Şu ana kadar 30 ilden açıklama olmuş herhalde bilmiyorum, sağ olsun arkadaşlar. Acele etmeyin. Basın yoluyla parti içi meseleleri konuşmam." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem Ince24 HaziranSeçimler
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