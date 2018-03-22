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"Basın neredeyse tek kişinin elinde"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'de basının tekelleştiğini ileri sürerek, "Düne kadar farklı kişilerin sahipliğinde olan basın, artık bugün neredeyse tek kişinin elinde." dedi.

"Basın neredeyse tek kişinin elinde"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'de basının tekelleştiğini ileri sürerek, "Düne kadar farklı kişilerin sahipliğinde olan basın, artık bugün neredeyse tek kişinin elinde." dedi.

22 Mart 2018 Perşembe 15:56
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"Basın neredeyse tek kişinin elinde"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına Regaip Kandili'ni kutlayarak başladı. 

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızının Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne atanmasına değinen Özkoç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamayı da eleştirdi.

Atamanın 2011 yılında yapılan bir yasal düzenlemeye dayandırıldığını belirten Özkoç, söz konusu düzenleme ile Yargıtay tetkik hakimliği için gereken 5 yıllık deneyim şartının askıya alındığını söyledi.

Özkoç, "Bu sürenin darbe girişimi sonrasında kaldırıldığı söyleniyor. Hayır. Siz 5 yıllık süre şartını, 15 Temmuz'dan sonra değil, 15 Temmuz'a giden yolu inşa ederken kaldırdınız. Şimdi nasıl oluyor da HSK Başkanvekili doğruyu söylemiyor, milleti kandırıyor? Olsun, millet önemli değil. Önemli olan yukarıdaki zat." diye konuştu.

"Basın tekelleşti"

Türkiye'nin tek sesli bir hale getirildiğini, tüm kararların tek elden alındığını ileri süren Özkoç, basının da tekelleştiğini savundu. 

Rekabet Kurulunun bu tekelleşmeye ne diyeceğinin merak konusu olduğunu ifade eden Özkoç, "Düne kadar farklı kişilerin sahipliğinde olan basın, artık bugün neredeyse tek kişinin elinde. Eğer o da AKP Genel Başkanı'nın iki dudağının arasına bakmazsa, daha önceki sahibinin başına ne geldiyse, onun da başına aynısının geleceğini biliyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPEngin ÖzkoçHSK
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