Başbakanlık genelgesi

ANKARA



Türkiye, yaklaşık 60 ülke tarafından benimsenen Açık Yönetim Ortaklığı adlı uluslararası girişime katıldı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye göre, ülkede son yıllarda uygulanan politikalar sayesinde eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, kalkınma, çevre, şehircilik ve yerelleşme başta olmak üzere hemen her alanda önemli dönüşüm süreci yaşandı.



Bu süreçte birçok yasal, kurumsal ve yapısal düzenlemenin hayata geçirilerek tüm vatandaşların bireysel hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, ülkenin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarının yükseltilmesi, kamu yönetiminde etkinliğin, saydamlığın, hesap verilebilirliğin ve katılımcılığın artırılması hususlarında önemli mesafeler kat edildi.



Gelişmelerin ve siyasi kararlılığının göstergesi olarak, bugüne kadar yaklaşık 60 ülke tarafından benimsenen Açık Yönetim Ortaklığı adlı uluslararası girişime Türkiye de katıldı.



Bu girişim kapsamında üye ülkeler, saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılmasıyla yolsuzlukla etkin biçimde mücadele edilmesi, vatandaşların ve sivil toplumun kamusal karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla katılımının sağlanması, açık ve etkin kamu yönetimi için teknolojik imkanların daha fazla kullanılması ve vatandaşların devlet karşısında daha güçlü konuma getirilmesi temel prensipleri ışığında ulusal eylem planları hazırlandı ve uygulamaya başlandı.



Uygulamayı Başbakanlık Teftiş Kurulu takip edecek



Hükümet tarafından büyük önem verilen Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi çerçevesinde Türkiye adına şu anda yürütülen ve bundan sonraki dönemde hazırlanacak tüm plan, program, strateji ve politikaların belirlenmesi, bunların uygulanmasının takip ve gözetimiyle güncel gelişmelere göre gerekli değişikliklerin yapılması, söz konusu süreçlere mümkün olduğunca sivil toplum kuruluşlarıyla özel sektör temsilcilerinin de katılımının sağlanması, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkenin temsil edilmesi ve yapılacak çalışmalarda gerekli koordinasyonun sağlanması hususlarında Başbakanlık genelgesiyle kurulan "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu" başkanı yetkilendirildi.



Bu kapsamda yürütülecek tüm çalışmalara idari ve teknik destek verilmesiyle alınan kararların kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmasının takibi Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak.



Başbakan Erdoğan, Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi kapsamında yürütülecek çalışmalarla verilecek talimatların etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesini teminen bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü tedbirin alınmasını, ihtiyaç duyulan destek ve yardımın sağlanması talimatını verdi.





AA