AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım

, 2017'nin Şubat ayında engellilerden

bin 500 öğretmen

atayacaklarını bildirdi.

Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, engellivatandaşlarla bir araya geldi.

Dünyada 3 Aralık'ın Engelliler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla otizmle ilgili bir etkinlik yaptıklarını ve Otizm Eylem Planı'nı kamuoyuna açıkladıklarını belirtti.

Yıldırım, bugün de AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesine uygun olarak başlatılan Engelli Koordinasyon Merkezi'nin (EKM) etkinliğinde, engellilerle bir arada olduklarını dile getirerek, "Engelli engelsiz, biz birlikte Türkiye'yiz. Engel aslında zihinlerde. Zihinlerdeki engeli ortadan kaldırırsak, diğer engellerin önemi kalmaz. Hiç kimse bugün 'Ben engelli değilim' diye böbürlenmesin. Buradan çıktığında Allah göstermesin bir kazayla engelli hale gelebiliriz. Onun için herkesin karşılaşabileceği bir durumdur." şeklinde konuştu.

Yıldırım, sosyal devlet olmanın, insanı her şeyin merkezine koymanın anlamının engelli, engelsiz vatandaşların dertleriyle dertlenmek, sorunların çözümü için gayret göstermek olduğunu belirterek, AK Parti'nin bu farkındalığı daha partinin kurulduğu günlerde ortaya koyduğunu ve merkezi harekete geçirdiğini anlattı.

Bu anlayışın, devletin bütün kurumlarında, kademelerinde yaygınlaştırılarak, engellilerin her yede hayatın içinde olması için gereken kararların alındığını ve uygulamalara geçildiğini ifade eden Yıldırım, bununla yetinmeyeceklerini, çalışmaları daha da artırarak devam edeceklerini söyledi.

"Birlikte Türkiye'yiz"

Başbakan Yıldırım, "Engelli kardeşlerimizin 'tek kalem engelli' diye ayrımını da bırakacağız. Her engelli gruba ayrı ayrı yoğunlaşacağız. Kimisi zihinsel, kimisi fiziksel, kimisi efendim otizm, görme, işitme engelli. Tüm bu engel türlerinin ayrı ayrı ele alınması ve buna göre çözümler üretilmesi yönünde de bir yandan partimiz ilgili birimleri, bir yandan da hükümetimiz, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ne çözüm, ne proje gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirmenin gayretini göstereceğiz." diye konuştu.

Sadece ilçe yönetimlerinde değil, mahalle başkanları arasında da engellilerin olduğunu belirten Yıldırım, "Bunlar birbirimizle kaynaşmayı, kucaklaşmayı, birbirimizi sevmeyi gerektiren şeyler. Biz, engelli, engelsiz, yaşlı, genç, kadın, erkek birlikte Türkiye'yiz. Biriz, beraberiz birlikte Türkiye'yiz. Bundan da gurur duyuyorum." dedi.

"Nöbet sırası bana geldi, buradayım"

Etkinlik kapsamında, Engelli Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yıldırım, burayı arayan Fatih Tombul isimli, engelli bir öğretmen adayıyla konuştu. Başbakan Yıldırım'ın sesini duyan Tombul'un şaşırması üzerine Yıldırım, "Vardiyeli çalışıyoruz, şimdi nöbet sırası bana geldi, buradayım." diye espri yaptı.

Tombul'un "Engelli öğretmen atamalarını" sorduğu Yıldırım, "Az kaldı, Şubat'ta engellilerden bin 500 öğretmen atayacağız." yanıtını verdi. Tombul'un "Arkadaşlarıma haber veriyorum." demesi üzerine Yıldırım, "Arkadaşlarına duyurabilirsin." karşılığını verdi.

"2001'de yola çıktık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da Engelli Koordinasyon Merkezi'nin 2001'de "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle yola çıktığını belirtti.

Merkezin, 81 ilde ve ilçelerde engellilerin başvurularını, sorun ve taleplerini aldığını ifade eden Çalık, bunları ilgili yerlere ilettiklerini, çözüm aradıklarını söyledi.

Çalık, "engelsiz Türkiye" için verdiği destek ve "yıldırım hızıyla" bulduğu çözümlerden dolayı Başbakan Yıldırım'a teşekkürlerini iletti.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bazı AK Parti'li milletvekilleri de katıldı.

AA