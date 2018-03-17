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Başbakan Yıldırım: Zeytin Dalı bir barış harekatıdır

Başbakan Yıldırım, "Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Teröre karşı yürütülen haklı bir harekattır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır." dedi.

Başbakan Yıldırım: Zeytin Dalı bir barış harekatıdır

Başbakan Yıldırım, "Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Teröre karşı yürütülen haklı bir harekattır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır." dedi.

17 Mart 2018 Cumartesi 17:04
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Başbakan Yıldırım: Zeytin Dalı bir barış harekatıdır

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Küçükçekmece 6. olağan ilçe kongrelerinde yaptığı konuşmada, "Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Teröre karşı yürütülen haklı bir harekattır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır." dedi.

Yıldırım, "Bu operasyon daha kısa sürede bitebilirdi. Ancak sivillerin zarar görmemesi için büyük bir dikkat içinde çalışıyoruz. Bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı, bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızıltı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler." dedi.

Ortaya çıkan rakamların IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentisini arttırmasına sebep olduğunu belirten Yıldırım, "Bu tempoda devam edersek bu değerlendirme kuruluşları daha çok düzeltme yapacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımZeytin Dalı
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