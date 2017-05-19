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Başbakan Yıldırım yeniden AK Parti Grup Başkanı seçilecek

Başbakan Yıldırım'ın 24 Mayıs günü basına kapalı yapılacak grup toplantısında yeniden AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevine seçilmesi bekleniyor.

Başbakan Yıldırım yeniden AK Parti Grup Başkanı seçilecek

Başbakan Yıldırım'ın 24 Mayıs günü basına kapalı yapılacak grup toplantısında yeniden AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevine seçilmesi bekleniyor.

19 Mayıs 2017 Cuma 11:23
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Başbakan Yıldırım yeniden AK Parti Grup Başkanı seçilecek

Edinilen bilgiye göre, gelecek hafta, AK Parti Grup Toplantısı 23 Mayıs Salı günü yapılmayacak ancak 24 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin pazar günü yapılacak olağanüstü kongresinde, 16 Nisan'daki halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliğinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı seçilecek olması dolayısıyla, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın bu görevi sona erecek.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığı görevinin yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevini de yürütüyordu. Yıldırım, Genel Başkanlık görevinden ayrılmasıyla Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Grup Başkanlığı görevini de bırakmış olacak.

Bu nedenle, AK Parti Grubu 24 Mayıs günü basına kapalı toplanacak; bu toplantıda Binali Yıldırım'ın yeniden AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevine seçilmesi bekleniyor.

Bu durumda Yıldırım, Başbakanlık görevinin yanı sıra seçilmesi durumunda AK Parti TBMM Grup Başkanı ve tüzük değişikliğinden sonra da AK Parti Genel Başkan Vekili görevlerini birlikte yürütebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAK Parti TBMM Grup BaşkanlığıRecep Tayyip ErdoğanAK Parti Grup Toplantısı
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