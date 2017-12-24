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Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü

Başbakan Binali Yıldırım, BM'nin Kudüs kararı ile ilgili olarak, "BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır." dedi.

Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü

Başbakan Binali Yıldırım, BM'nin Kudüs kararı ile ilgili olarak, "BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır." dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 18:17
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Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

BM'nin Kudüs kararı ile ilgili olarak Yıldırım, "BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle 'Ben yaptım oldu' alışkanlığı geçerli değildir." ifadelerini kullandı. 

Yıldırım, "BM'de aklıselimin galip gelmesi bölgede barış, çözüm ümidini güçlendirmiştir. Bu kararla sadece Kudüs, Filistin değil insanlığın onuru kazanmıştır." dedi.

2018'de eğitime ayırdıkları bütçenin 2002 bütçesinin tamamından daha fazla olduğunu kaydeden Yıldırım, "İşte AK Parti farkı bu. Bütçe büyüklüğündeki bu değişim bile AK Parti'nin Türkiye için ne kadar önemli işler yaptığını ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Biz bulunduğumuz her ortamda, konuştuğumuz her zeminde Yunus'un, Mevlana'nın diliyle yani gönül diliyle konuşuruz ama muhalefete bakın, muhalefet öyle mi? Yapıcı dil bir türlü muhalefete nasip olmadı." ifadelerini kullandı.

"Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arası hızlı tren için süreç başladı"

Yıldırım, "Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasına 'hızlı tren yapacağız' diye söz vermiştik. Onun da proje ihalesini, yer teslimini yaptık, süreç başladı. Hiç merak etmeyin adı gibi yaman bu hattı da kazandırmış olacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Depremden zarar gören kardeşlerimizin evlerini yeniden yapmak, Samsat'ı yeni baştan inşa etmek için yasal, kanuni engel vardı ama sadece Samsat'a yönelik kanun çıkardık, şimdi bütün binaları yeniden yapıyoruz"

AA

Son Güncelleme: 24.12.2017 19:08
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanAkpAkpartiKudüsBinaliyıldırımBaşbakan
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