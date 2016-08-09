Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi bombalatan o adam hak ettiği cezayı mutlaka alacak

TBMM

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesine ilişkin, şunları kaydetti:

"O terörist başı Türkiye'ye gelecek, hesap verecek. Türkiye'yi bombalatan, Meclis'i bombalatan, Türkiye'nin silahını Türk insanına doğrultan o adam hak ettiği cezayı mutlaka alacak. Şehit ve gazilerimizin kanlarının hesabını soracağız. O din bezirganından, hayasız yalancıdan, eli kanlı katilden mutlaka hesap sorulacak."

"Sonsuza kadar bir ve beraber olacağız"

Hiçbir ihanet şebekesi ve terör örgütünün, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozamayacağını vurgulayan Yıldırım, "Ruhlarını 1 dolar karşılığında satan müptezellere Türkiye'nin ruhunu teslim etmeyeceğiz. O karanlık gecede okunan ezanlar, selalar ruhumuzu nasıl bütünleştirdiyse sonsuza kadar bir ve beraber olacağız." dedi.