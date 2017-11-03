Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da yaptığı konuşmada, "FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG... Adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz." dedi.