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Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz

Başbakan Yıldırım, "FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG... Adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz

Başbakan Yıldırım, "FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG... Adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz." dedi.

03 Kasım 2017 Cuma 12:03
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Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da yaptığı konuşmada, "FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG... Adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımFETÖPKKDeaşDHKP-CPydYPG
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