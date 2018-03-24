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Başbakan Yıldırım: Terörün doğusu batısı olmaz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, "Fırat'ın batısında durun, doğusuna geçmeyin, böyle bir şey yok. Terörün doğusu batısı olmaz. Terör, bu topraklardan kökü kazınıncaya kadar, bir daha gelmeyinceye kadar bizim için hedeftir." dedi.

Başbakan Yıldırım: Terörün doğusu batısı olmaz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, "Fırat'ın batısında durun, doğusuna geçmeyin, böyle bir şey yok. Terörün doğusu batısı olmaz. Terör, bu topraklardan kökü kazınıncaya kadar, bir daha gelmeyinceye kadar bizim için hedeftir." dedi.

24 Mart 2018 Cumartesi 14:33
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Başbakan Yıldırım: Terörün doğusu batısı olmaz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye, bölgede en fazla yük alan, bedel ödeyen ülke olmasına rağmen acımasızca da eleştirilen bir ülke. Zerre kadar yük, sorumluluk almayan, hiçbir bedel ödemeyenler bol bol Türkiye'yi eleştiriyorlar. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı'nı eleştiriyorlar çünkü onların terör örgütüyle güzel ilişkileri var. Bilgi kaynakları terör örgütü. PKK/YPG/PYD vesaire, bunlarla gayet güzel bir çalışma içerisindeler. Gönüllü propagandalarını üstlenmiş vaziyetteler." dedi.

"Fırat'ın batısında durun, doğusuna geçmeyin, böyle bir şey yok. Terörün doğusu batısı olmaz." diyen Yıldırım, "Terör, bu topraklardan kökü kazınıncaya kadar, bir daha gelmeyinceye kadar bizim için hedeftir. Gereken ne ise onu da yapacağız. Kim varsa arkasında bildiğini yanına koymasın, bu kadar açık." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, iki tane süper gücün arasından girdi devreye, 'Ben de buradayım kardeşim' dedi. 'Bana rağmen burada hesap kitap yapamazsınız, gelecek planı yapamazsınız.' Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı budur. Bundan sonra hiç kimse Türkiye'ye rağmen bu bölgenin dizaynını ve geleceğini planlayamaz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBinali YıldırımHasan Kalyoncu Üniversitesi
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