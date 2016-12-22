ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 114. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Yıldırım, "Terörle mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir, varlık mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır. Birlik ve bütünlüğümüzü her zaman muhafaza edeceğiz, terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

"Türkiye artık karanlık tezgahlar kurarak, tuzaklar kurularak teslim alınacak bir ülke değildir. Türkiye artık şer odaklarının bölebilecekleri, ayrıştırabilecekleri bir ülke de değil." diye konuşan Yıldırım, "Bir ve beraber oldukça, Türkiye için kalbimiz heyecanla çarptıkça bizim hızımızı hiç kimse kesemez." ifadelerini kullandı.

"Terör dünyanın başının belasıdır"

Yıldırım, Almanya ve Türkiye'deki terör saldırılarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün bu saldırılar göstermektedir ki teröre karşı hiçbir ülke 'Biz güvenliyiz' diyemez. Terör, dünyanın başının belasıdır. O sebepten Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını sadece Türkiye'nin meselesi olarak görmek fahiş bir hatadır. Irak ve Suriye'ye yerleşmiş olan terör örgütlerinin sadece Türkiye'yi tehdit ettiğine inananlar yanılırlar. Terör dünyanın ortak sorunudur, uluslararası toplum terör karşısında ikircikli söylemi bir kenara bırakmalı ve tamamen aynı tavrı almalıdır."

"Rejim değişikliği tarihte kalmıştır. 1923'te o mesele bitmiştir"

Başbakan Yıldırım, 'Anayasa değişikliği teklifi ile rejim değişiyor' iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bunları anlata anlata sağır sultan duydu. Herkes anladı ama Sayın Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor. Sayın Kılıçdaroğu, Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli, cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, İstiklal Harbi'ni kazandık, rejimimizi de değiştirdik adını da cumhuriyet koyduk. Ne değişiyor? Rejim değişikliği tarihte kalmıştır. 1923'te o mesele bitmiştir. Şimdi artık ihtiyaçlarımızı karşılayacak, icra gücü, istikrarı esas alan bir hükümet sisteminden bahsediyoruz."

AA